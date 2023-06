Nations-League: Niederlande gegen Kroatien live im TV und Online-Stream sehen

Am Mittwoch (20.45 Uhr) steht das erste Halbfinale des Nations-League-Final-Four an. Die Niederlande empfängt Kroatien in Rotterdam. Als Gruppenerster setzte sich Oranje, damals noch unter Louis van Gaal, als Gruppenerster vor Belgien durch und blieb in der gesamten Gruppenphase ungeschlagen. Van Gaal hört nach der Weltmeisterschaft in Katar als Bondscoach auf und Ronald Koeman wurde sein Nachfolger. Der Ex-Barca-Trainer war bereits von 2018 bis 2020 Trainer der Niederlande. Gegen Kroatien muss Koeman auf Matthijs de Ligt verzichten, der Bayern-Verteidiger zog sich im Training eine Wadenverletzung zu.

Gegner Kroatien konnte sich zwar ebenfalls als Gruppenerster durchsetzen, startete aber mit eine 1:2-Niederlage gegen Vize-Weltmeister Frankreich in die Gruppenphase. Nach vier Siegen in Folge konnte sich das Team von Zlatko Dalic dennoch mit einem Punkt vor Dänemark durchsetzen. Auch Kroatien muss mit Josko Gvardiol verletzungsbedingt auf einen Innenverteidiger aus der Bundesliga verzichten. Der Gewinner der Partie am Mittwoch zieht ins Finale ein und trifft dort entweder auf Spanien oder Europameister Italien. Die Verlierer des Halbfinals kämpfen um den dritten Platz.

Wie sehe ich das Spiel Niederlande gegen Kroatien live im TV?

Der Streamingdienst DAZN [Anzeige] überträgt die Nations-League-Partie zwischen der Niederlande und Kroatien live und exklusiv ab 20.45 Uhr. Kommentiert wird das Spiel von Flo Hauser und Experte Max Nicu.

Wird die Partie Niederlande gegen Kroatien im Free-TV übertragen?

Nein, DAZN hält die Exklusivrechte an der Nations-League-Partie zwischen der Niederlande und Kroatien.

Kann ich Niederlande gegen Kroatien im Livestream verfolgen?

Ja! Der Streamingdienst DAZN zeigt die vollen 90 Minuten der Nations-League-Partie zwischen der Niederlande und Kroatien live und exklusiv. Wenn ihr kein DAZN-Abo [Anzeige] habt, könnt ihr das Spiel dort jedoch nicht live verfolgen – Neukundinnen und -kunden erhalten keinen Freimonat mehr. Die Monatsmitgliedschaft kostet für Neukunden 29,99 Euro, für die Jahresmitgliedschaft zahlen Interessierte ohne Abo einmalig 274,99 Euro.

Gibt es auch einen kostenlosen Livestream für Niederlande gegen Kroatien?

Das Internet bietet natürlich Alternativen, wenn du nicht für den Livestream für das Nations-League-Halbfinale zwischen der Niederlande und Kroatien bezahlen möchtest. Allerdings musst du dich auf eine schlechtere Bild- und Tonqualität, ausländische Kommentatoren und nervige Pop-ups einstellen. Außerdem bewegt man sich in einer rechtlichen Grauzone, weil die Legalität solcher Streams umstritten ist.