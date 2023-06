Spanien gegen Italien live im TV und Online-Stream

Am Donnerstag (20.45 Uhr) steht das zweite Halbfinale der Nations-League an. Dort wird der Gegner von Kroatien ermittelt, das sich am Vortag mit 4:2 in der Verlängerung gegen die Niederlande durchgesetzt hatte. Wie schon 2021 bei der letzten Ausgabe des Wettbewerbs ist Spanien im Final Four dabei. Und: Genau wie damals heißt der Gegner in der Vorschlussrunde Italien. Die „Furja Roja“ setzte sich seinerzeit mit 2:1 durch, musste sich im Finale allerdings Frankreich mit 1:2 geschlagen geben.

Italien qualifizierte sich mit elf Punkten in Gruppe drei knapp vor Ungarn (zehn Punkte) und Deutschland (sieben Punkte) für die K.o.-Phase. Nach der verpassten WM in Katar wollen die Italiener zeigen, dass mit ihnen auch mit Blick auf die EM in Deutschland im kommenden Jahr wieder zu rechnen ist.

Wie sehe ich das Spiel Spanien gegen Italien live im TV?

Der Streamingdienst DAZN [Anzeige] überträgt die Nations-League-Partie zwischen Spanien und Italien live ab 20.45 Uhr. Kommentiert wird das Spiel von Nico Seepe und Experte Christian Bernhard.

Wird die Partie Spanien gegen Italien im Free-TV übertragen?

Ja, RTL zeigt das Nations-League-Halbfinale zwischen Spanien und Italien live im Free-TV. Begleitet wird der Vorlauf ab 20.15 Uhr von Moderator Florian König und Experte Lothar Matthäus. Zum Anpfiff übernimmt Marco Hagemann gemeinsam mit Experte Steffen Freund den Kommentar.

Kann ich Spanien gegen Italien im Livestream verfolgen?

Ja! Der Streamingdienst DAZN zeigt die vollen 90 Minuten der Nations-League-Partie zwischen Spanien und Italien im Livestream. Wenn ihr kein DAZN-Abo [Anzeige] habt, könnt ihr das Spiel dort jedoch nicht live verfolgen – Neukundinnen und -kunden erhalten keinen Freimonat mehr. Die Monatsmitgliedschaft kostet für Neukunden 29,99 Euro, für die Jahresmitgliedschaft zahlen Interessierte ohne Abo einmalig 274,99 Euro.

Gibt es auch einen kostenlosen Livestream für Spanien gegen Italien?

Das Internet bietet natürlich Alternativen, wenn du nicht für den Livestream für das Nations-League-Halbfinale zwischen Spanien und Italien bezahlen möchtest. Allerdings musst du dich auf eine schlechtere Bild- und Tonqualität, ausländische Kommentatoren und nervige Pop-ups einstellen. Außerdem bewegt man sich in einer rechtlichen Grauzone, weil die Legalität solcher Streams umstritten ist.