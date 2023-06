Niederlande gegen Italien live im TV und Online-Stream sehen

Denkbar knapp scheiterte Italien am Einzug ins Finale der Nations League. Gegen Spanien war in der Vorschlussrunde Schluss, weil Ex-Bundesliga-Stürmer Joselu in der 88. Minute zum entscheidenden 1:2 traf. Für die „Squadra Azzura“ werden Erinnerungen wach: Auch in der vergangenen Auflage scheiterte man im Halbfinale, holte sich anschließend aber durch einen Erfolg über Belgien immerhin Platz drei.

Dies soll nun auch gegen die Niederlande gelingen. Die Elftal musste sich in einem nervenaufreibenden Kräftemessen mit Kroatien (2:4) beugen. Erst in der Verlängerung fiel die Entscheidung zu Ungunsten von „Oranje“. Nun soll es im „kleinen Finale“ immerhin für einen Platz auf dem Treppchen reichen. Gegen Italien gewann die Niederlande allerdings zuletzt 2008.

Wie sehe ich das Spiel Niederlande gegen Italien live im TV?

Der Streamingdienst DAZN [Anzeige] überträgt die Nations-League-Partie zwischen der Niederlande und Italien live und exklusiv ab 15 Uhr. Kommentiert wird das Spiel von Carsten Fuß.

Wird die Partie Niederlande gegen Italien im Free-TV übertragen?

Nein, DAZN hält die Exklusivrechte an der Nations-League-Partie zwischen der Niederlande und Italien.

Kann ich Niederlande gegen Italien im Livestream verfolgen?

Ja! Der Streamingdienst DAZN zeigt die vollen 90 Minuten der Nations-League-Partie zwischen der Niederlande und Italien live und exklusiv. Wenn ihr kein DAZN-Abo [Anzeige] habt, könnt ihr das Spiel dort jedoch nicht live verfolgen – Neukundinnen und -kunden erhalten keinen Freimonat mehr. Die Monatsmitgliedschaft kostet für Neukunden 29,99 Euro, für die Jahresmitgliedschaft zahlen Interessierte ohne Abo einmalig 274,99 Euro.

Gibt es auch einen kostenlosen Livestream für Niederlande gegen Italien?

Das Internet bietet natürlich Alternativen, wenn du nicht für den Livestream für das Nations-League-Spiel zwischen der Niederlande und Italien bezahlen möchtest. Allerdings musst du dich auf eine schlechtere Bild- und Tonqualität, ausländische Kommentatoren und nervige Pop-ups einstellen. Außerdem bewegt man sich in einer rechtlichen Grauzone, weil die Legalität solcher Streams umstritten ist.