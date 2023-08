Warum die Schiedsrichter mehr denn je im Fokus stehen

Es dürfte wie aus der Zeit gefallen wirken – und vor allem bei Fußballromantikern auf Gegenliebe stoßen. Eine Woche vor dem Start der Bundesliga-Saison ist für ein paar Tage alles wie früher. In den 32 Spielen der ersten Runde im DFB-Pokal von Freitag bis Montag gibt es keinen Videobeweis. Den unterklassigen Vereinen, die Heimrecht genießen, fehlen für den Einsatz des Video Assistant Referee (VAR) die technischen Möglichkeiten. Debatten über die Entscheidungen des VAR werden damit ausbleiben. Klubverantwortliche und Fans können ihre Kritik folglich nur gegen Tatsachenentscheidungen richten – und im Zweifel meckern, dass der Videobeweis einen Schiedsrichterfehler verhindert hätte...

Für die Schiedsrichter dürfte das keineswegs Entspannung bringen. Die bisherigen beiden Spieltage in der 2. Liga hatten bereits für ordentlich Zündstoff gesorgt. Es wirkt vor dem Start der Bundesliga so, als könnte diese Saison zu einer besonders herausfordernden Spielzeit für die Referees werden. Gegner des Videobeweises wie etwa Ex-Profi Dietmar Hamann erneuern stets ihre Kritik. „Ich erwarte wenig Verbesserung kommende Saison. Jedes Jahr wurde es schlimmer“, sagte der Experte des Pay-TV-Senders Sky jüngst dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Hamann moniert: „Die meisten Leute sagen: Lasst mich mit dem Zeug in Ruhe.“

Zwayer verteidigt öffentliche Schiri-Auftritte

Die Schiedsrichter des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) werben indes weiter für die Vorzüge des Videoassistenten, der seit sechs Jahren im deutschen Fußball-Oberhaus zum Einsatz kommt. Und nicht nur das: Insgesamt sind die deutschen Unparteiischen unter der Leitung von DFB-Schiriboss Lutz Michael Fröhlich (65) in den vergangenen zwölf Monaten medial offensiver in Erscheinung getreten.

Besonders der Ärger um Sascha Stegemann im Meisterkampf der Vorsaison hatte die Gemüter erhitzt. Stegemann hatte Borussia Dortmund im kleinen Revierderby beim VfL Bochum (1:1) einen klaren Elfmeter verwehrt und bei der Entscheidung darauf verzichtet, die Szene in der Review Area am Spielfeldrand anzuschauen. Stegemann hatte sich zur Szene ausführlich geäußert und unter anderem davon gesprochen, dass ihn der Fehler „lange beschäftigt“ habe. Der Bild erklärte er: „Ich ärgere mich ungemein, fühle mich beschissen.“

Felix Zwayer (42) sieht in der öffentlichen Kommunikation den richtigen Weg. „Die grundsätzliche Offenheit sollte gegeben sein, Transparenz zu zeigen und unsere Entscheidungen zu erklären“, sagte der Fifa-Schiedsrichter am Mittwoch am Rande eines Workshops für Medienvertreter im DFB-Campus in Frankfurt gegenüber dem RND.

Zwayer, der seit 2009 in der Bundesliga pfeift, schränkte allerdings ein: „Wir sollten uns nicht zu oft und zu jeder Situation äußern. Gerade in den noch emotionalen Interview­situationen direkt nach Spielen ist es nicht immer angebracht.“

VAR-Chef Drees offen für Video-Bilder in Stadien

Beim Thema Videobeweis sind derweil Neuerungen angedacht. Eine Überlegung: Videobeweisbilder aus dem „Kölner Keller“ für Fans in den Stadien zugänglich zu machen. Jochen Drees, beim DFB für den Videobeweis verantwortlich, sagte dem RND, das Signal könne „mit geringem Mehraufwand über eine zusätzliche Schnittstelle an die Stadien“ weitergeleitet werden. „Da hört unser Einfluss auf, dann ist der Klub respektive der Stadionbetreiber in der Verantwortung“, betonte Drees allerdings.

Zwayer sieht derartige Bestrebungen „nicht zwingend als hilfreich“ an. Zwar geht er nicht davon aus, dass es „den Druck auf uns erhöhen würde“, doch er gibt zu bedenken: „In Ausnahmefällen, bei sehr kontroversen Entscheidungen, könnte es dazu führen, dass die Gemüter hochkochen.“

Zumindest an diesem Wochenende ist das ohnehin kein Thema. Den „Airbag“ Videobeweis gibt es nicht, so kommt es in den Pokalspielen nur auf die Spielleiter und deren Assistenten auf dem Rasen an. Dass trotzdem Diskussionen kommen, scheint dennoch unausweichlich – VAR hin oder her.