﻿Neue Fahrer und Strecken – doch altbekannte Favoriten

Am Sonntag startet die Formel 1 mit dem Grand Prix in Bahrain in die neue Saison. Diese hält einmal mehr einige Änderungen bereit. Die Favoriten um den WM-Titel sind indes altbekannte Gesichter.

An der Spitze nichts Neues: Die großen Favoriten für die Formel-1-WM 2023 heißen Red Bull und Max Verstappen. Das Weltmeister-Team des letzten Jahres dominierte die Testfahrten vor dem Saisonstart in Bahrain so souverän, dass sich die Konkurrenz von Ferrari und Mercedes schon ernsthafte Sorgen machen muss. Verstappen und auch sein Teamkollege Sergio Perez schüttelten Topzeiten anscheinend mühelos aus dem Ärmel, ob über eine Runde oder über die Distanz.

Die einzige Hoffnung der Rivalen: dass es durch die eingeschränkte Windkanalzeit der Bullen aufgrund der Erfolge der Vergangenheit und der Strafe wegen der Budgetcap-Überschreitung bei der Weiterentwicklung im Laufe der Saison ein paar Probleme geben könnte – und damit die Möglichkeit zum Aufschließen.

Nur noch ein deutscher Fahrer im Feld

Aus deutscher Sicht bedeutet 2023 eine Zäsur: Der Rücktritt von Sebastian Vettel reißt eine große Lücke – der viermalige Weltmeister wird der Formel 1 nicht nur sportlich, sondern vor allem auch als Persönlichkeit fehlen. Dazu verlor auch noch Mick Schumacher seinen Platz bei Haas – sodass mit dessen Nachfolger im Team von Günther Steiner, Nico Hülkenberg, nur noch ein einziger deutscher Fahrer in der Formel 1 vertreten ist. In früheren Zeiten, etwa 2010, waren es manchmal bis zu sieben ...

Drei Neulinge gehen in dieser Saison an den Start – manche, die es ganz genau nehmen, sagen auch, „zweieinhalb“: Denn der Niederländer Nyck de Vries, der bei Alpha Tauri den Platz des zu Alpine abgewanderten Pierre Gasly einnimmt, hat bereits einen GP hinter sich: Monza 2022, als er bei Williams für den mit einer Blinddarmentzündung ausgefallenen Alex Albon einsprang. Viele Experten erwarten, dass der 28-Jährige mit vielen Erfolgen in der Formel 2 und der Formel E im Team schnell die Führungsrolle von dem doch oft unkonstanten Japaner Yuki Tsunoda übernehmen kann.

Echte Rookies sind der Australier Oscar Piastri und der US-Amerikaner Logan Sargeant. Piastri, mit seinen 21 Jahren noch gar nicht auf der Welt, als Fernando Alonso 2001 in Australien seinen ersten Grand Prix fuhr, machte bereits letztes Jahr Schlagzeilen, als er sich in einer ziemlichen Schlammschlacht von Alpine, wo er jahrelang im Nachwuchskader gestanden hatte, trennte – um zu McLaren zu gehen. Jetzt, da Alpine zumindest im Moment besser dazustehen scheint als die von Problemen gebeutelten Briten, lästern einige schon, Piastri und sein Manager, der Ex-Vettel-Teamkollege Mark Webber, würden ihre Entscheidung wohl schon bereuen.

Bei Williams bekam Sargeant, der in der Formel 2 zwar gute, aber nicht unbedingt überragende Ergebnisse vorzuweisen hatte, wohl vor allem aufgrund der amerikanischen Teambesitzer und des momentanen Formel-1-Booms in den USA seinen Platz neben Alex Albon. Bei den Tests lieferte der 22-Jährige aus Fort Lauderdale in Florida eine solide Leistung ab, mit dem Auto dürfte er es allerdings schwer haben, sich in Szene zu setzen. Dafür kann er sich auf gleich drei Heimrennen in einer Saison freuen – denn auch im Rennkalender gab es einige Veränderungen.

Änderungen in Rennkalender und technischem Reglement

Komplett neu ist das dritte Rennen in den USA neben Austin und Miami, der Stadtkurs von Las Vegas, wo es im November ein echtes Nachtrennen geben wird. Das Event im Spielerparadies soll vor allem eine Riesenshow nach bekanntem amerikanischen Muster werden. Besser als der Parkplatzkurs vor dem Ceasar´s Palace, wo die Formel 1 zu Beginn der 80er-Jahre in Las Vegas schon einmal fuhr, dürfte die neue Strecke aber auf jeden Fall sein.

Zurück in den Kalender kommt Katar, wo man ja wegen der Fußball-WM 2022 für ein Jahr pausierte. Dafür wurde der französische GP in Le Castellet gestrichen. Und weil auch China durch die Corona-Situation im Land ersatzlos aus dem Kalender flog, werden auch in diesem Jahr nur 23 statt der ursprünglich geplanten 24 Rennen gefahren.

Im Gegensatz zum Vorjahr halten sich die Änderungen im technischen Reglement diesmal sehr in Grenzen. Die Autos wurden für 2023 innen um 10 und am Rand um 15 Millimeter höher gelegt, um das Porpoising, das Hüpfen der Autos, zu verhindern. Gleichzeitig wurde die Beweglichkeit der Unterböden verringert. Kleine aerodynamische Veränderungen gibt es bei den Flügeln, unter anderem wurde die Verstellbarkeit des Frontflügels von 35 auf 40 Millimeter angehoben. Aus Sicherheitsgründen wurden die Überrollbügel noch einmal verstärkt und die Rückspiegel vergrößert.