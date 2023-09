Neue Folge „Eine Halbzeit mit…“: Reis-Aus, Roccos Reiz und Roses Riecher

Der Herbst ist zwar noch nicht mal da, doch die ersten Trainer fallen schon. In dieser Woche erwischte es überraschend Thomas Reis beim FC Schalke, der wenige Tage zuvor von seinem Abwehrchef Timo Baumgartl öffentlich kritisiert worden war. Darf man so etwas machen? Wie muss man als Klub damit umgehen? Was denkt sich ein Profi dabei und was sagt das über das Innenleben einer Mannschaft aus? Über all das – und vieles mehr - diskutieren Ex-Nationalspieler und KSC-Profi Lars Stindl und RND-Sportchef Heiko Ostendorp in „Eine Halbzeit mit…“, dem Fußball-Podcast des Sportbuzzer, dem Sportportal des RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Die aktuelle Ausgabe ist am Donnerstag ab 18 Uhr verfügbar.

Stindl hat in seiner kurzen Podcast-Pause nicht nur sein Comeback gefeiert, sondern auch seinen ersten Treffer seit über zehn Jahren für den Karlsruher SC erzielt – auch wenn dieser am Ende nicht für einem Sieg gereicht hat. Exklusiv in diesem Podcasts, der – normalerweise und wenig überraschend – 45 Minuten dauert, verrät er spannende Geschichten aus der ehemaligen Gladbach-Kabine und Fußballweisheiten von Tony Jantschke. Aber Achtung: Auch in der Nachspielzeit fallen wie immer noch einige (verbale) Törchen!

In der aktuellen Folge „Das R steht für Insights: Reis-Aus, Roccos Reiz und Roses Riecher“ geht es natürlich um den ersten Auftritt des neuen Bundestrainers und dessen vielschichtige Baustellen. Aber auch die Krisenklubs der Bundesliga kommen nicht zu kurz – allen voran natürlich die Gladbacher Borussia. Außerdem berichtet Stindl, für wen er sein Handy immer anlässt, wer mit dem Longboard zum Training kommt und warum er sich manches Laufduell in seiner Karriere verkniffen hat. Es bleibt dabei: die skurrilsten Geschichten gibt es im Fußball-Podcast des RND: Besser geht nicht, Männer!

