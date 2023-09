Flick erklärt Startelf: Neue Rollen für Kimmich und Schlotterbeck

Hansi Flick setzt im Länderspiel am Samstagabend in Wolfsburg gegen Japan auf eine neuformierte Abwehrreihe. Der eigentlich seit Jahren fast ausschließlich in der Mittelfeldzentrale beheimatete Joshua Kimmich übernimmt die Rolle rechts hinten. Der normalerweise als Innenverteidiger eingesetzte Nico Schlotterbeck soll auf der linken defensiven Außenbahn für Stabilität und Impulse im Spiel nach vorn sorgen. Unmittelbar vor dem Anpfiff erklärte der Bundestrainer die Versetzung Kimmichs.

„Ich habe mir nach den Spielen im März und Juni viele Gedanken gemacht. Ich habe lange mit Jo gesprochen und über diese Thematik diskutiert. Er hat, gesagt, dass er es macht - auch im Sinne der Mannschaft. Er ist ein absoluter Teamplayer“, sagte Flick am RTL-Mikrofon und erläuterte, dass man das Spiel über eine Dreierkette aufbauen wolle und Kimmich dann auf die Sechser Position rücken solle.

Kimmich hatte zuletzt im Dezember 2022 im abschließenden WM-Gruppenspiel in Katar gegen Costa Rica (4:2) die rechte DFB-Außenbahn bespielt. Es war sein erster Einsatz auf ungewohntem Terrain seit der EM 2021. Schlotterbeck war in seinen bisherigen zehn Länderspielen stets in der Abwehrzentrale aufgelaufen.

Die Mannschaft und vor allem auch der Bundestrainer stehen gegen die Japaner, die die DFB-Auswahl bei der WM im vergangenen Jahr mit 2:1 bezwangen und somit das deutsche Vorrunden-Aus einleiteten, erheblich unter Druck. In den fünf Spielen seit dem Debakel bei der Weltmeisterschaft sprang nur ein Sieg heraus. Die jüngsten Enttäuschungen gab es bei einem Länderspiel-Dreierpack im vergangenen Juni gegen die Ukraine (3:3), in Polen (0:1) und gegen Kolumbien (0:2).

DFB-Team am Dienstag in Dortmund gegen Frankreich

Flick hatte daraufhin ein Ende von personellen und taktischen Experimenten angekündigt sowie seinen Kader für die nun anstehenden Begegnungen in einigen Bereichen verändert. Das zweite Spiel der Saison vor der Europameisterschaft im eigenen Land, findet am kommenden Dienstag in Dortmund gegen Vizeweltmeister Frankreich statt.