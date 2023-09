DFB-Boss Neuendorf: Bundestrainer aus dem Ausland möglich

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) ist bei der Suche nach einem Nachfolger des am Sonntag entlassenen Bundestrainers Hansi Flick offenbar bereit, auch neue Wege einzuschlagen und einen Coach aus dem Ausland zu verpflichten. „Wir schließen keine Option aus. Ob deutscher oder ausländischer Trainer: Das Wichtigste ist es jetzt, das Profil zu erstellen und den Prozess zu beginnen. Dann wird man Gespräche angehen. Wir schlagen keine Tür zu und sagen nicht per se, dass es völlig ausgeschlossen ist, dass es ein Ausländer wird. Wir lassen diese Option ausdrücklich offen“, sagte DFB-Präsident Bernd Neuendorf am Dienstagabend vor dem Testspiel in Dortmund gegen Frankreich am ARD-Mikrofon.

Gegen den Vizeweltmeister betreut DFB-Sportdirektor Rudi Völler die deutsche Nationalmannschaft und füllt den Posten auf Interimsbasis aus. Nach Völlers kurzem Gastspiel auf der Trainerbank, bei dem er von Hannes Wolf und Sandro Wagner unterstützt wird, soll möglichst schnell ein Flick-Nachfolger gefunden werden. Als Favorit gilt Julian Nagelsmann, der beim FC Bayern im vergangenen März überraschend freigestellt und von Thomas Tuchel ersetzt wurde. Der Vertrag des 36-Jährigen in München läuft noch bis 2026 - dennoch dürfte der deutsche Rekordmeister den Coach im Falle sich konkretisierender Gespräche ablösefrei zum DFB ziehen zu lassen. Allerdings scheint dies an andere Bedingungen geknüpft zu sein. So müsste der Verband wohl für die noch ausstehenden Gehaltszahlungen der Bayern an Nagelsmann aufkommen.

DFB: Auch van Gaal als Bundestrainer-Kandidat gehandelt

Als Kandidaten aus dem Ausland wurden zuletzt der Niederländer Louis van Gaal und der Franzose Zinedine Zidane genannt. Beide würden mit einem Engagement beim DFB Geschichte schreiben: Bislang setzte der Verband ausnahmslos auf Trainer mit deutschem Pass. Die Wunschlösung vieler Fans wird sich derweil nicht umsetzen lassen. Jürgen Klopp, der noch bis 2026 beim FC Liverpool unter Vertrag steht, ließ am Dienstag mitteilen, dass er beim englischen top-Klub bleiben wolle.

Klar ist: Viel Zeit bleibt der DFB-Führung für die Besetzung des wichtigsten Posten im sportlichen Bereich nicht. In rund neun Monaten beginnt die Europameisterschaft im eigenen Land. Schon im kommenden Monat stehen auf der USA-Reise die nächsten Testspiele an. Am 14. Oktober geht es gegen die Gastgeber, vier Tage später gegen Mexiko. Völler, der die Nationalmannschaft bereits von 2000 bis 2004 als Teamchef betreut hatte, schloss zuletzt aus, dass er bei diesen Partien erneut auf der Bank Platz nehmen werde.