Welche Namen in Bayerns Torwart-Plänen wohl eine Rolle spielen

Neben den Bemühungen um Mittelstürmer Harry Kane von Tottenham Hotspur muss der FC Bayern München weiter auch die Torwart-Position im Blick haben. Das Problem: Stammkeeper Manuel Neuer ist nach seinem Unterschenkelbruch vor rund einem halben Jahr noch nicht vollständig fit, wird mindestens den DFL-Supercup gegen RB Leipzig (12. August) sowie den Bundesliga-Auftakt gegen Werder Bremen (18. August) verpassen. Dessen Backup, der Schweizer Yann Sommer, wird hartnäckig mit einem Wechsel zu Inter Mailand in Verbindung gebracht. Leih-Rückkehrer Alexander Nübel soll den Verein ebenfalls verlassen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

In Sven Ulreich gäbe der Kader des deutschen Rekordmeisters lediglich eine verbleibende Alternative auf Top-Niveau her. Offenbar sehen sich die Münchener daher nach einigen weiteren möglichen Kandidaten für die Position zwischen den Pfosten um. Neben dem Georgier Giorgi Mamardashvili vom FC Valencia haben die Klub-Bosse dabei laut der Sport Bild zwei weitere Keeper im Blick. So soll auch der Name des marokkanischen Nationaltorhüters Bono in den FCB-Gesprächen eine Rolle gespielt haben. Der 32-Jährige, der vertraglich noch bis 2025 an den FC Sevilla gebunden ist, hatte mit Marokko bei der WM in Katar stark aufgespielt. Die Andalusier seien dem Bericht zufolge bereit, ihn gehen zu lassen.

Ein Thema als Neuer-Alternative soll, so heißt es weiter, soll außerdem Robert Sánchez sein. Der 25-Jährige (Marktwert: 22 Millionen Euro) steht noch bis 2025 bei England-Klub Brighton & Hove Albion unter Vertrag und passe ins Profil der Münchner. Beim spanischen Nationalkeeper wäre wohl auch eine Leihe angedacht.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

FC Bayern: Thomas Tuchel äußert Wunsch nach neuem Keeper

Klar ist: Die verzögerte Rückkehr von Neuer, dessen Comeback ursprünglich zum Pflichtspielstart vorgesehen war, erfordert beim FCB neue Gedankenspiele. Und wie die Sport Bild schreibt, hat Trainer Thomas Tuchel den Wunsch nach mehr Qualität - sprich: einem neuen Torhüter - geäußert. Sky hatte zuletzt berichtet, dass auch Thomas Strakosha (28, Vertrag bis 2026) vom FC Brentford und Dominik Kotarski (23, Vertrag bis 2026) von PAOK Saloniki ins Blickfeld der FCB-Verantwortlichen gerückt sein sollen.