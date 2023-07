Neuseeland bei der Frauen-WM 2023: alle Infos zum Kader

2,5 Millionen Euro Investition

Asphaltwüste adé: Nichts erinnert mehr an den trostlosen Pausenhof der Schule am Burgfeld in Bad Segeberg. Nach zwei Jahren Bauzeit und einer Investition von 2,5 Millionen Euro lässt das neue Schulgelände kaum noch Wünsche offen. So sieht der neue Schulhof der Schule am Burgfeld in Bad Segeberg aus.