Neymar und PSG: Der 222-Millionen-Deal in der sportlichen Bilanz

Neymar und Paris Saint-Germain: Was als spektakuläre Liebesheirat begann, endete am Dienstagabend zwar nicht in einer schmutzigen Scheidung - aber sonderlich traurig werden sie beim französischen Meister über den Abgang des teuersten Spielers der Welt auch nicht sein. Der 31-Jährige schloss sich nach tagelangen Verhandlungen für eine Ablöse von etwas weniger als 100 Millionen Euro Al-Hilal an - und ist damit die vorläufige Krönung einer bemerkenswerten sommerlichen Transferoffensive von vier Vereinen der Saudi Pro League, die vom Public Investment Fund des saudischen Staates finanziert wird.

Vor sechs Jahren hatte PSG mit der Verpflichtung des damals 25 Jahre alten Neymar die Fußballwelt geschockt und wohl auch nachhaltig verändert. Die 222 Millionen Euro, die der vom Emirat Katar alimentierte Hauptstadtklub an den FC Barcelona überwies, stellten sämtliche zuvor gezahlten Transfersummen in den Schatten und pulverisierten den damaligen Transferrekord von 105 Millionen Euro. So viel hatte Manchester United ein Jahr zuvor für Paul Pogba gezahlt. Vermutlich ist es ein „Verdienst“ von PSG und Neymar, dass Ablösesummen jenseits der 100 Millionen Euro inzwischen fast so etwas wie Normalität geworden sind.

Der Wechsel des Brasilianers an die Seine war der Beginn einer neuen Zeitrechnung - für den Fußball insgesamt, aber auch für PSG, das sich mit Neymar und dem im selben Sommer verpflichteten Kylian Mbappé den Sprung in den Elitekreis von Europas absoluten Spitzenklubs erhoffte. Die Begeisterung, mit der Neymar in den fiebrigen ersten Augusttagen des Jahres 2017 in Paris von begeisterten Fan-Massen und einem strahlenden Klub-Boss Nasser Al-Khelaifi empfangen wurde, war ebenso gigantisch wie die Ambitionen von PSG.

Das erklärte Ziel, die Champions League, wurde allerdings auch mit dem galaktischen Duo und selbst unter der ähnlich medienwirksamen Hinzunahme von Lionel Messi im Jahr 2021 nicht erreicht. Messi ist längst wieder weg und zaubert bei Inter Miami, Mbappé kokettiert seit Monaten mit einem Abschied und Neymar, der Erste der Weltstar-Troika, hat PSG nun auch den Rücken gekehrt, um viel Geld in Saudi-Arabien zu verdienen. Doch was bleibt hängen vom Weltrekordtransfer? Der Sportbuzzer, das Sportportal des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND), zieht eine Bilanz.

2017/18: Am 6. August wird Neymar im vollbesetzten Prinzenpark von tausenden Pariser Fans frenetisch gefeiert. Bilder des 25-Jährigen, der erst mit PSG-Trikot, dann mit freiem Oberkörper über den Rasen des Stadions läuft, gehen um die Welt. Auch sportlich beginnt das neue Leben in Frankreich für Neymar vielversprechend. Beim ersten Spiel in Guingamp (3:0) schießt er ein Tor und gibt eine Vorlage, im ersten Heimspiel gegen Toulouse (6:2) verdoppelt er die Bilanz und verzückt nicht nur Trainer Unai Emery. Auch in der Champions League sorgt Neymar für Furore, in der Gruppenphase gibt es unter anderem einen 3:0-Sieg über den FC Bayern, an dem der Brasilianer mit einem Tor und einer Vorlage maßgeblichen Anteil hat. In der zweiten Saisonhälfte wird der Superstar aber von Verletzungen zurückgeworfen. Im Achtelfinal-Hinspiel gegen Real Madrid (1:3) ist er noch 90 Minuten lang dabei, im Rückspiel (1:2) fehlt er bereits wegen eines Mittelfußbruches, der ihn den Rest der Saison außer Gefecht setzt. Erst zur WM in Russland ist er wieder fit.

PSG-Titel: Meisterschaft, Pokal, Ligapokal - Champions League: Achtelfinale - Neymar-Bilanz: 30 Spiele, 28 Tore, 16 Vorlagen

2018/19: Bis er sich im Januar einen weiteren Mittelfußbruch zuzieht, trifft Neymar in dieser Saison mit zwei Ausnahmen in jedem Ligaspiel, in dem er aufläuft. Insgesamt kann er in der Ligue 1 vom neuen PSG-Trainer Thomas Tuchel jedoch aufgrund verschiedener Verletzungen nur 17 Mal eingesetzt werden. Im letzten Saisondrittel häufen sich die Eklats um Neymar, dem zunehmend ein Ruf als etwas launische Diva anhaftet: Nach dem erneut allzu frühen Ausscheiden im Achtelfinale der Champions League (PSG verliert gegen ManUnited mit 1:3 im Prinzenpark und fliegt trotz eines 2:0 im Hinspiel in Manchester noch raus - Neymar verpasst beide Spiele wegen seines gebrochenen Mittelfußes) beleidigt der Brasilianer via Instagram den Schiedsrichter Damir Skomina und wird von der UEFA gesperrt. Nach der Niederlage im Pokalfinale gegen Außenseiter Stade Rennes schlägt Neymar einem Fan ins Gesicht, der ihn zuvor provoziert hatte. „Ob ich falsch gehandelt habe? Definitiv. Aber jedem von uns fließt Blut durch die Venen“, schreibt er in den Sozialen Medien. Er muss die letzten beiden Ligaspiele aussetzen.

PSG-Titel: Meisterschaft, Superpokal - Champions League: Achtelfinale - Neymar-Bilanz: 28 Spiele, 23 Tore, 13 Vorlagen

2019/20: Wieder eine Saison mit vielen Neymar-Verletzungen. Vor der Corona-Pandemie verpasst er den gesamten August und fast alle Spiele im Oktober und November wegen Blessuren. Letztlich ist die Spielzeit 2019/20 für PSG dennoch die erfolgreichste der Ära Neymar: Der Hauptstadtklub dominiert national nach Belieben, auch wenn die Ligue 1 während des Corona-Lockdowns abgebrochen wird. Und international schafft man im coronabedingt ohne Fans ausgetragenen Mini-Turnier in Lissabon den Einzug ins Endspiel, wo man letztlich aber dem FC Bayern um Ex-PSG-Talent Kingsley Coman mit 0:1 unterliegt. So nah dran war PSG an der Königsklassen-Krönung davor und danach nie wieder. Neymar tritt im Viertelfinale gegen Bergamo (2:1) und im Halbfinale gegen Leipzig (3:0) noch mit jeweils einer Vorlage in Erscheinung, im Finale wird er von David Alaba und Jerome Boateng weitgehend kaltgestellt. Der Brasilianer weint nach Schlusspfiff bittere Tränen der Trauer.

PSG-Titel: Meisterschaft, Pokal, Ligapokal, Superpokal - Champions League: Finale - Neymar-Bilanz: 27 Spiele, 19 Tore, 12 Vorlagen

Neymar wird nach der Niederlage im Champions-League-Finale 2020 von Bayerns David Alaba getröstet. © Quelle: Panoramic / POOL / UEFA

2020/21: Neymar verpasst das erste Spiel der Ligue 1 wegen einer Corona-Infektion - und kann in der Liga wegen erneuter Verletzungssorgen nur in weniger als der Hälfte aller Spiele mitwirken. Adduktorenbeschwerden wechseln sich mit Sprunggelenksverletzungen ab. Steht der Brasilianer auf dem Platz, ist er gewohnt treffsicher, auch wenn er in dieser Spielzeit eindeutig im Schatten von Mbappé steht, dem überragende 42 Tore in 47 Einsätzen gelingen und der gegenüber Neymar den Vorzug hat, weniger verletzungsanfällig zu sein. Auf dem Weg ins Halbfinale der Champions League spielt Neymar dennoch eine wichtige Rolle, diesmal hat PSG allerdings im Halbfinale gegen Manchester City (1:2, 0:2) vergleichsweise eindeutig das Nachsehen. Das gilt diesmal zum einzigen Mal in Neymars Zeit in Paris auch für die Liga, wo OSC Lille den Dauermeister überraschend düpiert.

PSG-Titel: Pokal, Superpokal - Champions League: Halbfinale - Neymar-Bilanz: 31 Spiele, 17 Tore, 11 Vorlagen

2021/22: Vor allem im letzten Saisondrittel dreht Neymar auf, PSG wird auch dank eines wiedererstarkten Superstars mit 15 Punkten Vorsprung vor Marseille Meister. Torschützenkönig wird jedoch mit 28 Treffern Mbappé. Neymar, der in seinen letzten acht Ligaspielen rekordverdächtige sieben Gelbe Karten sieht, setzt individuelle Glanzpunkte, darunter ein Dreierpack beim 6:1 gegen Clermont (im selben Spiel gelingt dies auch Mbappé). Beide treffen in dieser Saison auf einen alten Bekannten: Lionel Messi hat sich nach vielen Jahren beim FC Barcelona dem Starensemble angeschlossen, ebenso wie Real-Legende Sergio Ramos und Achraf Hakimi, der vom BVB kommt. Die ernüchternde Bilanz dieser Transferoffensive: Viel Aufwand, wenig Zählbares. PSG sammelt nur einen Titel, in der Champions League scheitert man im Achtelfinale trotz eines Hinspielsieges (mal wieder) an Real Madrid (1:0, 1:3). Neymar gibt in beiden Spielen die Vorlage für Mbappés PSG-Treffer.

PSG-Titel: Meisterschaft - Champions League: Achtelfinale - Neymar-Bilanz: 28 Spiele, 13 Tore, 8 Vorlagen

Neymar muss für Umweltsünden Millionenstrafe zahlen Der Fußball-Star muss wegen Verstößen gegen Umweltgesetze auf seinem Grundstück in Mangaratiba umgerechnet knapp über drei Millionen Euro Strafe zahlen. © Quelle: dpa

2022/23: Es sollte alles so viel besser werden in der Saison 2022/23 - mit einem eingespielten Trio aus Neymar, Mbappé und Messi und dem neuen Trainer Christophe Galtier sollte diesmal der Champions-League-Titel her, der für die Franzosen zum Kryptonit zu werden droht. Doch auch diesmal klappt das gar nicht. Nach der WM-Pause (Messi wird Weltmeister, ein am Knöchel verletzter Neymar scheitert mit Brasilien im Viertelfinale) muss PSG erneut im Achtelfinale die Segel streichen. Dieses Mal ist nicht Real Madrid dafür verantwortlich, sondern der FC Bayern um den kurz danach freigestellten Trainer Julian Nagelsmann. Die Saison von Neymar ist zum Zeitpunkt des Rückspiels schon beendet. Im Ligaspiel gegen OSC Lille (4:3) zieht er sich eine schwere Knöchelverletzung zu und muss operiert werden. Seine PSG-Karriere endet passenderweise, wie sie beginnt - mit einem Tor und einer Vorlage. Und doch bleibt der Eindruck, dass Neymar und PSG nicht wirklich das einlösen konnten, was sie sich wahrscheinlich gegenseitig erhofft hatten. PSG konnte die Champions League nicht gewinnen und Neymar verpasste es, aus dem Riesenschatten von Cristiano Ronaldo und Lionel Messi herauszutreten und selbst zum Weltfußballer zu reifen.

PSG-Titel: Meisterschaft, Superpokal - Champions League: Achtelfinale - Neymar-Bilanz: 29 Spiele, 18 Tore, 18 Vorlagen