Al-Hilal gegen Al-Fayha live im TV und Online-Stream

Saudi-Arabien lockt mehr und mehr europäische Top-Spieler in die Wüste. So ist mit Neymar ein weiterer Superstar in die Saudi Pro League gewechselt und hat sich Al-Hilal angeschlossen. Am Samstag könnte der Brasilianer gegen Al-Fayha (20 Uhr) sein Debüt für seinen neuen Klub geben.

Das erste Spiel der neuen Saison konnte Al-Hilal gegen Abha mit 3:1 gewinnen. Neben Neymar hat sich das Saudi-Team, welches von Jorge Jesus trainiert wird, auch mit Stars wie Sergej Milinkovic-Savic, Kalidou Koulibaly, Ruben Neves und dem Ex-Barca-Spieler Malcom verstärkt und will so ganz oben angreifen.

Wie sehe ich das Spiel Al-Hilal gegen Al-Fayha live im TV?

Der Streamingdienst DAZN überträgt die Partie zwischen Al-Hilal und Al-Fayha am Samstag um 20 Uhr.

Kann ich Al-Hilal gegen Al-Fayha im Livestream verfolgen?

Bei DAZN [Anzeige] wird es einen Livestream über die vollen 90 Minuten der Partie zwischen Al-Hilal und Al-Fayha geben. Dafür ist ein kostenpflichtiges Abo notwendig. Das günstigste Abo welches die Saudi Pro League im Angebot hat, kostet derzeit 6,99 Euro pro Monat.

Gibt es auch einen kostenlosen Livestream für Al-Hilal gegen Al-Fayha?

Das Internet bietet natürlich Alternativen, wenn du nicht für den Livestream für das Spiel Al-Hilal gegen Al-Fayha bezahlen möchtest. Allerdings musst du dich auf eine schlechtere Bild- und Tonqualität, ausländische Kommentatoren und nervige Pop-ups einstellen. Außerdem bewegt man sich in einer rechtlichen Grauzone, weil die Legalität solcher Streams umstritten ist.