Addierte Ablösesummen: Neuer Spitzenreiter Neymar knackt 400-Mio-Marke

2017 war der Aufschrei groß, als der damals 25-jährige Neymar für die Rekordablöse von 222 Millionen vom FC Barcelona zu Paris Saint-Germain gewechselt war. Bis heute trägt der Brasilianer damit den Titel als teuerster Fußballer der Welt. Sechs Jahre später nahm die Beziehung zwischen PSG und Neymar ein Ende - zwar nicht mit einer schmutzigen Scheidung, sonderlich traurig dürften sie beim französischen Meister über den Abgang des Superstars aber nicht sein. Wie bereits Cristiano Ronaldo (Al-Nassr) oder Karim Benzema (Al-Ittihad) wechselt auch Neymar in die Saudi Pro League und schließt sich Al-Hilal an, das eine kolportierte Ablöse von 90 Millionen Euro zahlt und den 31-Jährigen damit auch in Saudi-Arabien zum Rekordtransfer macht.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Durch den dritten Wechsel in seiner Karriere ist Neymar in einem weiteren Ranking Spitzenreiter: Er ist nicht nur der Spieler, für den bei einem einzigen Wechsel die meiste Ablöse gezahlt wurde, sondern auch derjenige, für den insgesamt die meisten Transfererlöse umgesetzt wurden. Damit löst Neymar den bisherigen Rekordhalter Romelu Lukaku ab, der bislang in seiner Karriere für insgesamt 333,36 Mio. Euro transferiert worden war, seinen Verein dafür jedoch bereits sieben Mal wechselte. Im Top-15-Ranking der Spieler mit den größten Transfererlösen (Quelle: transfermarkt.de) findet auch ein deutscher Spieler Platz. Der Sportbuzzer, das Sportportal des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND), gibt einen Überblick.

Neymar (400 Mio. Euro)

2013: FC Santos zum FC Barcelona (80 Mio. Euro)

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

2017: FC Barcelona zu Paris Saint-Germain (222 Mio. Euro)

2023: Paris Saint-Germain zu Al-Hilal (90 Mio. Euro)

Romelu Lukaku (333,36 Mio. Euro)

2011: RSC Anderlecht zum FC Chelsea (15 Mio. Euro)

2013: FC Chelsea zum FC Everton (3,5 Mio. Euro Leihgebühr)

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

2014: FC Chelsea zum FC Everton (35,36 Mio. Euro)

2017: FC Everton zu Manchester United (84,7 Mio. Euro)

2019: Manchester United zu Inter Mailand (74 Mio. Euro)

2021: Inter Mailand zum FC Chelsea (113 Mio. Euro)

2022: FC Chelsea zu Inter Mailand (7,8 Mio. Euro Leihgebühr)

Cristiano Ronaldo (247 Mio. Euro)

2003: Sporting Lissabon zu Manchester United (19 Mio. Euro)

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

2009: Manchester United zu Real Madrid (94 Mio. Euro)

2018: Real Madrid zu Juventus Turin (117 Mio. Euro)

2021: Juventus Turin zu Manchester United (17 Mio. Euro)

Ousmane Dembélé (222 Mio. Euro)

2016: Stade Rennes zu Borussia Dortmund (35 Mio. Euro)

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

2017: Borussia Dortmund zum FC Barcelona (135 Mio. Euro)

2023: FC Barcelona zu Paris Saint-Germain (50 Mio. Euro)

Álvaro Morata (189 Mio. Euro)

2014: Real Madrid zu Juventus Turin (20 Mio. Euro)

2016: Juventus Turin zu Real Madrid (30 Mio. Euro)

2017: Real Madrid zum FC Chelsea (66 Mio. Euro)

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

2019: FC Chelsea zu Atlético Madrid (18 Mio. Euro Leihgebühr)

2020: FC Chelsea zu Atlético Madrid (35 Mio. Euro)

2020: Atlético Madrid zu Juventus Turin (20 Mio. Euro Leihgebühr)

Philippe Coutinho (180,3 Mio. Euro)

2008: Vasco de Gama zu Inter Mailand (3,8 Mio. Euro)

2013: Inter Mailand zum FC Liverpool (13 Mio. Euro)

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

2018: FC Liverpool zum FC Barcelona (135 Mio. Euro)

2019: FC Barcelona zum FC Bayern (8,5 Mio. Euro Leihgebühr)

2022: FC Barcelona zu Aston Villa (20 Mio. Euro)

Antoine Griezmann (180 Mio. Euro)

2014: Real Sociedad zu Atlético Madrid (30 Mio. Euro)

2019: Atlético Madrid zum FC Barcelona (120 Mio. Euro)

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

2021: FC Barcelona zu Atlético Madrid (10 Mio. Euro Leihgebühr)

2023: FC Barcelona zu Atlético Madrid (20 Mio. Euro)

Kylian Mbappé (180 Mio. Euro)

2018: AS Monaco zu Paris Saint-Germain (180 Mio. Euro)

Ángel Di Maria (179 Mio. Euro)

2007: Rosario Cental zu Benfica Lissabon (8 Mio. Euro)

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

2010: Benfica Lissabon zu Real Madrid (33 Mio. Euro)

2014: Real Madrid zu Manchester United (75 Mio. Euro)

2015: Manchester United zu Paris Saint-Germain (63 Mio. Euro)

Zlatan Ibrahimovic (169,1 Mio. Euro)

2001: Malmö FF zu Ajax Amsterdam (7,8 Mio. Euro)

2004: Ajax Amsterdam zu Juventus Turin (16 Mio. Euro)

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

2006: Juventus Turin zu Inter Mailand (24,8 Mio. Euro)

2009: Inter Mailand zum FC Barcelona (69,5 Mio. Euro)

2010: FC Barcelona zur AC Mailand (6 Mio. Euro Leihgebühr)

2011: FC Barcelona zur AC Mailand (24 Mio. Euro)

2012: AC Mailand zu Paris Saint-Germain (21 Mio. Euro)

Enzo Fernández (165,25 Mio. Euro)

2022: River Plate zu Benfica Lissabon (44,25 Mio. Euro)

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

2023: Benfica Lissabon zum FC Chelsea (121 Mio. Euro)

Gonzalo Higuain (159 Mio. Euro)

2007: River Plate zu Real Madrid (12 Mio. Euro)

2013: Real Madrid zur SSC Neapel (39 Mio. Euro)

2016: SSC Neapel zu Juventus Turin (90 Mio. Euro)

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

2018: Juventus Turin zur AC Mailand (10,2 Mio. Euro Leihgebühr)

2019: Juventus Turin zum FC Chelsea (7,8 Mio. Euro Leihgebühr)

Kai Havertz (155 Mio. Euro)

2020: Bayer Leverkusen zum FC Chelsea (80 Mio. Euro)

2023: FC Chelsea zum FC Arsenal (75 Mio. Euro)

Matthijs de Ligt (152,5 Mio Euro)

2019: Ajax Amsterdam zu Juventus Turin (85,5 Mio Euro)

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

2022: Juventus Turin zum FC Bayern (67 Mio. Euro)

Eden Hazard (150 Mio. Euro)

2012: LOSC Lille zum FC Chelsea (35 Mio. Euro)

2019: FC Chelsea zu Real Madrid (115 Mio. Euro)