Nächster Millionen-Deal nach Saudi-Arabien

Neymar verlässt Paris Saint-Germain und wechselt zu Al-Hilal

Superstar Neymar verlässt Paris Saint-Germain und wechselt zu Al-Hilal in die Saudi Pro League. Dies teilten beide Vereine am Dienstag mit. Der Brasilianer erhält in Saudi-Arabien dem Vernehmen nach einen Vertrag bis 2025.