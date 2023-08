Bericht: PSG-Superstar Neymar mit Saudi-Klub einig

Zieht es mit Neymar den nächsten Superstar nach Saudi-Arabien? Offenbar hat der saudische Klub Al-Hilal mit dem Offensivspieler vom französischen Meister Paris Saint-Germain schon Einigkeit erzielt. Das berichtet das französische Blatt L‘Équipe. Zuvor schrieb Transfer-Experte Fabrizio Romano, dass sich Verein und Spieler in fortgeschrittenen Gesprächen über einen Wechsel in den Wüstenstaat befänden. Demnach hatte dem Brasilianer ein großzügiges Angebot vorgelegen.

Beim 0:0 zum Ligue-1-Auftakt von PSG gegen den FC Lorient hatte Neymar ebenso wie Kylian Mbappé, um den es seit Wochen Unruhe gibt, im Kader des Teams von Trainer Luis Enrique gefehlt. Neymar trainierte am Freitag alleine, weil er sich von einer Virusinfektion erholte, teilte der Verein. Medienberichten zufolge plant PSG allerdings nicht mehr mit dem 31-jährigen Brasilianer. Demnach haben Enrique und Sportdirektor Luis Campos Neymar, Marco Verratti (30), Hugo Ekitike (21) und dem Ex-Bayern-Profi Juan Bernat (30) am Mittwoch mitgeteilt, dass sie keine Zukunft mehr im Klub haben. Neymars Vertrag in Paris, der ihm pro Jahr 30 Millionen einbringen soll, läuft laut L‘Équipe noch bis 2027. Neymars Vater hatte allerdings erst am Dienstag einen möglichen Abgang seines Sohnes dementiert.

Sollte es dennoch zu einem Transfer kommen, wäre Neymar bei Al-Hilal der fünfte prominente Zugang in der laufenden Transferphase. Zuvor verpflichtete der Klub bereits Malcom (Zenit St. Petersburg), Ruben Neves (Wolverhampton Wanderers), Sergej Milinkovic-Savic (Lazio Rom) und Kalidou Coulibaly (FC Chelsea). Trainer des Teams ist der einstige Benfica- und Sporting-Coach Jorge Jesus.

Neymar war zuletzt auch immer wieder mit einer Rückkehr zum FC Barcelona in Verbindung gebracht worden, wo er bereits zwischen 2013 und 2017 unter Vertrag stand. Im Sommer 2017 wechselte er für die Rekordsumme in Höhe von 222 Millionen Euro zu PSG. In Paris absolvierte er seitdem 173 Pflichtspiele, in denen ihm 118 Tore und 77 Vorlagen gelangen.