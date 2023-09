Jahr eins nach Brady: Die wichtigsten Fragen und Antworten zur neuen NFL-Saison

In der National Football League (NFL) bricht in der Nacht von Donnerstag auf Freitag (2.20 Uhr) mit dem Eröffnungsspiel zwischen dem amtierenden Super-Bowl-Sieger Kansas City Chiefs und den Detroit Lions eine neue Zeitrechnung an. Wir schreiben das Jahr eins nach Tom Brady. Erstmals in diesem Jahrtausend geht eine Saison ohne Brady – mit sieben Super-Bowl-Triumphen der beste Spielmacher (Quarterback) der Geschichte – über die Bühne. Nach 23 Spielzeiten beendete der 46-Jährige in der Off-Season seine illustre Karriere.

Und auch in Deutschland ändert sich zur neuen Saison einiges: Es gibt einen neuen TV-Vertrag – und die Superstars der NFL kommen nach der erfolgreichen Premiere in der vergangenen Saison in München gleich zweimal nach Deutschland. Der Sportbuzzer beantwortet die wichtigsten Fragen zur neuen Saison.

Wie ist der Modus?

Wie schon in der vergangenen Saison messen sich in der regulären Saison 32 Teams, aufgeteilt in zwei Konferenzen (American Football Conference und National Football Conference) mit jeweils vier Divisionen miteinander. In jeweils 17 Partien ermittelten sie die Plätze in den Play-offs. Das nach der Ausscheidungsrunde beste Team der AFC trifft am 11. Februar im 58. Super Bowl der NFL-Geschichte, dem Meisterschafts-Endspiel, auf das beste Team der NFC. Austragungsort des größten Einzelsport-Events der Welt ist das Allegiant Stadium in Las Vegas. Titelverteidiger sind die Chiefs um Superstar-Quarterback Patrick Mahomes.

Was ändert sich für deutsche Fans zur neuen Saison 2023/2024?

Eine Menge! #ranNFL ist vorerst Geschichte. NFL-Fans müssen sich an einen neuen TV-Sender gewöhnen. RTL hat der ProSiebenSat.1-Gruppe die Rechte an der Football-Liga abgeluchst. Die Kölner Sendergruppe bietet nach eigenen Angaben bei den frei empfangbaren Sendern RTL und Nitro und dem kostenpflichtigen Streamingdienst RTL+ rund 80 Liveübertragungen pro Saison an – in der Regel wird sonntags jeweils ein Spiel um 19 und 22.25 Uhr im Free-TV übertragen, ein weiteres um 19 Uhr exklusiv bei RTL+. Offiziell geht es mit dem Saisonauftakt zwischen den Chiefs und den Lions in der Nacht zu Freitag los.

Auf bekannte TV-Gesichter müssen die Fans nicht verzichten: RTL verpflichtete einen Großteil der ehemaligen Crew von ProSieben – unter anderem die Experten Patrick Esume und Björn Werner. Zudem geben Frank Buschmann und Florian Schmidt-Sommerfeld ihr Comeback als NFL-Kommentatoren.

Auch beim Streaming-Dienst DAZN ändert sich etwas: In der Regel zeigt der Sportstreamingdienst ab dieser Saison zwei Einzelspiele am Sonntag exklusiv – zusätzlich zu den Konferenz-Übertragungen. Auch das Eröffnungsspiel läuft parallel zu RTL bei DAZN. Wer alle Spiele sehen will, kann über DAZN den Gamepass für 171,99 Euro pro Jahr buchen.

Wer sind die Favoriten?

Wenn es nach den Buchmachern geht, ist die Sache klar: Der Titel geht auch in diesem Jahr über den amtierenden Champion aus Kansas City. Doch es gibt zahlreiche Konkurrenten wie etwa die New York Jets mit ihrem neuen Star-Quarterback Aaron Rodgers, der die Green Bay Packers nach 18 Jahren verließ. Auf dem Zettel sollte man neben dem Vorjahresfinalisten Philadelphia Eagles auch die Los Angeles Chargers haben. Mit Justin Herbert spielt der bestbezahlte NFL-Profi als Quarterback im Chargers-Team. Der 25-Jährige kassiert für seinen im Sommer unterschriebenen Fünfjahresvertrag laut Medienberichten satte 237,6 Millionen Euro.

Wie deutsch ist die NFL?

In diesem Jahr so deutsch wie noch nie. Schließlich trägt die NFL gleich zwei Spiele hierzulande im Frankfurter Deutsche Bank Park aus. Den Anfang macht die Partie zwischen den Kansas City Chiefs und den Miami Dolphins am 5. November, eine Woche später gastieren die New England Patriots und die Indianapolis Colts in der Arena. Beide Spiele sind bereits ausverkauft. Die Tickets waren jeweils innerhalb weniger Minuten vergriffen. Der größte deutsche Star in der NFL ist aktuell Amon-Ra St. Brown. Der Passempfänger (Wide Receiver) ist mittlerweile zum Schlüsselspieler im Angriff der Detroit Lions aufgestiegen. In der vergangenen Saison gelangen ihm sechs Touchdowns. Kann er zum Saisonauftakt nun auch den Champion ärgern? Neben Amon-Ra haben auch sein Bruder Equanimeous (Chicago Bears) und Jakob Johnson (Las Vegas Raiders) in den 53 Spieler umfassenden Kader ihrer Mannschaften geschafft.