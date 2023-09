Achillessehnenriss: Saison-Aus für Jets-Quarterback Rodgers

Die schlimmsten Befürchtungen haben sich offenbar bestätigt: Der neue Star-Quarterback der New York Jets, Aaron Rodgers, hat sich beim Debüt für seinen neuen Klub einen Achillessehnenriss zugezogen. Dies geht aus mehreren übereinstimmenden Berichten in US-Medien hervor. Rodgers verletzte sich beim 22:16 gegen die Buffalo Bills schon während des vierten Spielzugs. Der 39-Jährige fällt damit sicher für den Rest der Saison aus. Möglicherweise droht ihm angesichts der Schwere der Verletzung im fortgeschrittenen Profi-Alter sogar das vorzeitige Karriereende.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Im Anschluss an den Sieg gegen die Bills am Montagabend (Ortszeit) hatte New-York-Trainer Robert Saleh bereits den Verdacht geäußert, dass sich sein neuer Superstar die Achillessehne gerissen habe. “Es ist nicht gut”, sagte er mit finsterer Miene. „Ich hasse das, Mann“, schrieb der Quarterback der Kansas City Chiefs, Patrick Mahomes, auf X, dem früheren Twitter, direkt nach dem Vorfall um Rodgers beim Jets-Spiel. „Ich bete für das Beste“, fügte der zweimalige Super-Bowl-Gewinner an.

Der Spielmacher wurde gegen die Bills wenige Minuten nach Beginn der Partie regelkonform zu Boden gerissen und konnte danach nicht weiterspielen. Auf TV-Bildern war zu sehen, wie er mit in einen Stützschuh verpacktem linken Fuß zum Röntgen gebracht wurde. Kurz darauf teilten die Jets mit, Rodgers könne die Partie nicht fortsetzen. Mit Zach Wilson als Ersatz-Spielmacher gewannen die Jets ihr Heimspiel nach Verlängerung dennoch. “Aaron ist nach meiner Meinung der Größte aller Zeiten. Ich muss in große Fußstapfen treten”, sagte Wilson.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Rodgers unterschrieb bei den Jets einen Zweijahresvertrag

Rodgers war erst vor dieser Saison nach 18 Jahren bei den Green Bay Packers nach New York gewechselt und hatte bei den Jets einen Zweijahresvertrag unterzeichnet, der ihm Medienberichten zufolge trotz Gehaltseinbußen 75 Millionen Dollar garantieren soll. Bei den Packers hatte er noch einen Kontrakt bis 2024.

Rodgers war 2005 von den Packers gedraftet worden und hat sich seither zu einem der besten Quarterbacks in der NFL-Geschichte entwickelt. Nach drei Jahren als Ersatzmann hinter dem legendären Brett Favre war er ab der Saison 2008 Stammspieler und wurde seither viermal zum wertvollsten Spieler der Liga gewählt. Im Februar 2011 führte er sein Team zum Sieg im Super Bowl.