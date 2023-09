NFL: Die Week 1 live im TV und Online-Stream

Wie sehe ich das Auftaktspiel der NFL-Saison live im TV?

RTL zeigt das Auftaktspiel der NFL-Saison, in dem Super Bowl-Sieger Kansas City Chiefs auf die Detroit Lions trifft, am Freitag ab 1.40 Uhr live und frei zugänglich. Die Moderation übernimmt Jana Wosnitza, Kommentatoren sind Florian Schmidt-Sommerfeld und NFL-Experte Patrick Esume. Direkt aus Kansas berichten Markus Kuhn und Mitja Lafere. Kickoff ist um 2.20 Uhr.

Welche Spiele laufen noch bei RTL?

Neben dem Auftaktspiel der NFL-Saison gibt es bei RTL auch die Partie der Cleveland Browns gegen die Cincinnati Bengals am Sonntag ab 18.55 Uhr zu sehen. Direkt im Anschluss läuft dann das Spiel der LA Chargers gegen die Miami Dolphins, welches für 22.25 Uhr angesetzt ist.

Kann ich die NFL auch im Livestream verfolgen?

Die drei Free-TV-Spiele überträgt RTL außerdem über seinen eigenen Streamingdienst RTL+. Zusätzlich zeigen die Kölner das Duell zwischen den Atlanta Falcons und den Carolina Panthers exklusiv auf RTL+. Kickoff ist am Sonntag um 19 Uhr. RTL+ ist allerdings kostenpflichtig.

Gibt es diese Saison wieder einen NFL Game-Pass?

Wer in der vergangenen Saison alle Spiele der NFL live in Deutschland schauen wollte, benötigte den NFL Game-Pass. Diesen gibt es auch in der neuen Spielzeit wieder, jedoch ist der Game-Pass nur über DAZN erhältlich. Ihr braucht also ein kostenpflichtiges DAZN-Abo und müsst zusätzlich den NFL Game-Pass kaufen, um alle Spiele der NFL-Saison live sehen zu können.

Wann und wo sehe ich die restlichen Spiele der Week 1?

Die restlichen NFL-Spiele der Week 1 könnt ihr nur mit einem DAZN-Abo und dem NFL Game-Pass schauen. Hier die Paarungen mit Kickoff-Zeit:

Baltimore Ravens - Houston Texans (Sonntag, 19 Uhr)

Minnesota Vikings - Tampa Bay Buccaneers (Sonntag, 19 Uhr)

Washington Commanders - Arizona Cardinals (Sonntag, 19 Uhr)

Indianapolis Colts - Jacksonville Jaguars (Sonntag, 19 Uhr)

Pittsburgh Steelers - San Francisco 49ers (Sonntag, 19 Uhr)

New Orleans Saints - Tennessee Titans (Sonntag, 19 Uhr)

Denver Broncos - Las Vegas Raiders (Sonntag, 19 Uhr)

New England Patriots - Philadelphia Eagles (Sonntag, 22.25 Uhr)

Seattle Seahawks - LA Rams (Sonntag, 22.25 Uhr)

Chicago Bears - Green Bay Packers (Sonntag, 22.25 Uhr)

New York Giants - Dallas Cowboys (Montag, 2.20 Uhr)

New York Jets - Buffalo Bills (Dienstag, 2.20 Uhr)

Auch die vier Spiele, die bei RTL und auf RTL+ laufen, können über den NFL Game-Pass auf DAZN live gestreamt werden.













