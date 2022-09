Europa League: SC Freiburg gegen Qarabag Agdam live im TV und Online-Stream sehen

Live im TV und Online-Stream: So seht ihr das Europa-League-Gruppenspiel zwischen dem SC Freiburg und Qarabag Agdam. Die Elf von Trainer Christian Streich ist aktuell in Top-Form. Mit zwölf Punkten aus bislang fünf Bundesliga-Spielen steht Freiburg auf dem ersten Tabellenplatz. Im Europapokal will Streich mit seinem Team diesen Schwung nutzen.