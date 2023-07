Weltmeisterin Nia Künzer hört als ARD-Expertin auf

Nach der Fußball-WM der Frauen in Australien und Neuseeland endet die Karriere von Nia Künzer als ARD-Expertin. Nach 17 Jahren sei „nun der geeignete Moment gekommen, für meine vielfältige Lebensplanung rund um meine Familie, meine beruflichen Herausforderungen und für weitere spannende Projekte und Kooperationen, auch eine neue zeitliche Balance zu finden“, sagte Künzer am Mittwoch laut Mitteilung der ARD. Mit der Frauen-WM von diesem Donnerstag an bis zum 20. August gehe ein erlebnisreicher und schöner gemeinsamer Weg in das Finale.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Heute ist es selbstverständlich, dass Frauen als Expertinnen in Fußball-Sendungen eingesetzt werden, als Nia aber 2006 in der ARD anfing, war sie die einzige Fußball-Expertin im deutschen Fernsehen“, sagte ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky. Damit sei die frühere Nationalspielerin ein Vorbild für viele.

Der letzte Auftritt der 43-Jährigen ist laut ARD für den 19. August beim Spiel um Platz drei geplant. Künzer hatte im WM-Finale 2003 den entscheidenden Treffer beim Titelgewinn der deutschen Frauen erzielt.