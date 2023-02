﻿Erstmals zwei schwarze Quarterbacks: die besondere Premiere im Super Bowl

Roger Goodell, Chef der American-Football-Liga NFL, strahlte bei seiner alljährlichen Super-Bowl-Pressekonferenz selbstgewisse Zufriedenheit aus. „Wir haben elf schwarze Quarterbacks in der Liga, die in ihren Teams die Nummer eins sind“, erwiderte Goodell auf die Frage nach der Besonderheit des Finalduells zwischen den afroamerikanischen Spielmachern Jalen Hurts (24) und Patrick Mahomes (27). Und fuhr jovial, aber entlarvend fort: „Die Leute reden über ihr Tempo beim Laufen, dabei sind es exzellente Anführer, die komplexe Angriffs­strategien umsetzen. Sie sind eine Bereicherung für unser Spiel.“ Eine Aussage voll des vergifteten Lobes. Schwarze können also nicht nur schnell rennen, sondern sind auch in der Lage, differenzierte Entscheidungen zu treffen, so der Subtext. Damit verkehrte Goodell die rhetorische Wertschätzung ins Gegenteil, indem er unbewusst die Geister der Vergangenheit beschwor.

Judson L. Jeffries, Professor für afroamerikanische und afrikanische Studien an der Ohio State University, sagte 2020, als der damalige NFL‑Ligarekord von zehn afroamerikanischen Quarter­backs aufgestellt wurde: „Schwarzen Quarterbacks wurde der nötige Intellekt oder akademische Hintergrund abgesprochen, die Position auszufüllen“, so Jeffries. „Sie können zwar schnell laufen, doch wenn es darum ginge, Spielzüge zu verinnerlichen, die gegnerische Abwehr lesen zu können oder komplexe Schemata zu lernen, seien sie dazu nicht in der Lage“, schilderte er die historischen rassistischen Vorbehalte schwarzen Quarterbacks gegenüber.

Patrick Mahomes gewann bereits 2020 mit den Kansas City Chiefs den Super Bowl. © Quelle: IMAGO/USA TODAY Network

„Hatten nie eine schwarze Führungskraft“

Dass die reichste Liga der Welt, deren Anteil afroamerikanischer Spieler zwischen 60 und 70 Prozent beträgt, immer noch Probleme hat, Führungspersonalentscheidungen „farben­blind“ zu treffen, wie es bei der BBC heißt, wenn Schauspielerinnen und Schauspieler unab­hängig von ihrer ethnischen Herkunft zu einer bestimmten Rolle besetzt werden – das brachte Jim Trotter, Mitarbeiter des ligaeigenen Medienunternehmens NFL Media, zur Sprache.

„Sie und andere Ligavertreter haben betont, dass die NFL Diversität und Inklusion über das Spielfeld hinaus auf ein breiteres Fundament stellen werden und dies alle Unternehmensteile beträfe. Ich arbeite jetzt seit fünf Jahren bei NFL Media, und in dieser Zeit hatten wir nie eine schwarze Führungskraft in unserer Redaktion. Das bedeutet, dass niemand, der so aussieht wie zwei Drittel aller Spieler, am Tisch sitzt, wenn darüber entschieden wird, wie man über sie berichten will“, führte Trotter aus. „Noch beunruhigender ist, dass wir seit mehr als einem Jahr keine afroamerikanischen Kollegen mehr am Newsdesk haben. Ich habe das vor einem Jahr bereits angesprochen und seitdem ist nichts geschehen. Ich frage Sie deshalb als Ange­stellter: Wann werden wir eine schwarze Führungskraft bekommen?“

Goodell bekannte freimütig, er sehe sich außerstande, die Frage konkret zu beantworten, da er sich bei NFL Media nicht auskenne, hob aber die Fortschritte hervor, die die Liga insgesamt auf dem Gebiet der Diversität und Inklusion gemacht habe.

Als vor zwei Wochen die Conference Finals in der NFL stattfanden, drückte Doug Williams, der erste schwarze Quarterback, der in einem Super Bowl auflief und ihn gewann, nicht einem spezifischen Team die Daumen, sondern zwei Spielern: Jalen Hurts und Patrick Mahomes – weil sie wie er Afroamerikaner sind. Zuerst lief das Spiel der Philadelphia Eagles, die souverän gegen die verletzungsgeplagten San Francisco 49ers siegten. „Ich saß geduldig weiter vor dem Fernseher, nachdem Jalen und die Eagles das Spiel gewonnen hatten“, sagte Williams.

Dann folgte das Spiel der Chiefs gegen die Cincinnati Bengals – ein dramatisches Duell, das in der allerletzten Sekunde per Fieldgoal mit 23:20 zugunsten von Kansas City entschieden wurde. „Als der Ball durch die Torpfosten flog, lief es mir kalt den Rücken runter und ich wurde wirklich emotional. Ich habe zwar nicht geweint, aber hatte doch feuchte Augen“, so Williams. Diese Emotionen mussten 35 Jahre lang reifen. So lange ist es nämlich her, dass Williams als erster schwarzer Quarterback die Vince-Lombardi-Trophy in die Luft recken durfte. Ironischerweise hieß das Siegerteam, für das er spielte, Washington Redskins. Ein Name, der wegen seiner rassistischen Konnotation erst 2020 nach jahrzehntelangen Wider­ständen von Fans und Eigentümern aufgrund massiven wirtschaftlichen Drucks abgelegt wurde.

NFL einst unzugänglich für Schwarze

Zwar sind schwarze Quarterbacks mittlerweile keine Besonderheit mehr in der NFL, doch entsprechen zwei Drittel der Spielmacher noch dem alten Klischee des weißen Jungen aus gutem Hause, der mutmaßlich schon auf Highschool und College als Quarterback Schwarm der Mädchen war. Ursprünglich war die NFL, wie auch andere amerikanische Profiligen, unzugänglich für Schwarze. Eine ernsthafte Integration afroamerikanischer Spieler begann erst in den 1950er-Jahren. Das letzte Team, das den rassistischen Bann aufhob, war Washington – 1962 wurde dort der erste schwarze Spieler verpflichtet. Doch bis heute gibt es Positionen, die implizit der vormaligen Segregation folgen.

Jalen Hurts ist seit dieser Saison Quarterback der Philadelphia Eagles. © Quelle: IMAGO/ZUMA Wire

Ligaweit gibt es derzeit keinen schwarzen Kicker – und auch der Punter, der immer dann aufs Feld kommt, wenn ein Angriff seiner Mannschaft gescheitert ist, um den Ball möglichst weit in die gegnerische Abwehr zu schießen, ist eine beinahe ausschließlich von Weißen besetzte Position. Eine Ausnahme war Marquette King, vormals Punter bei den Oakland Raiders. Doch 2022 gab er seinen Rücktritt bekannt, nachdem er drei Jahre lang ohne Vertrag war. „Eine Menge Brüder haben in der Liga immer noch nicht die gleichen Chancen, das gilt auch für Punter und Kicker“, schrieb King bei Twitter. „Ich habe nicht offiziell meine Karriere beendet, ich kämpfe bloß nicht mehr darum, in einer Liga zu spielen, die einfach ignoriert, dass meine Statistik besser ist als die der meisten aktiven Punter in der NFL.“

Zwei Drittel der NFL-Quarterbacks sind weiß

Und noch immer spielt die materielle Ausstattung des Elternhauses eine Rolle bei der Besetzung von Positionen im Football. Denn es sind nach wie vor mehrheitlich afro­amerika­nische Spieler, die durch den Sport den sozialen Aufstieg suchen – und dafür als Abwehr­bollwerk oder Bodyguards der Quarterbacks ihre Knochen hinhalten, während Weiße als Führungsspieler oder Spezialisten relativ körperlos agieren können. 70 Prozent der gesamten NFL‑Spieler bezeichnen sich laut Statista selbst als „People of Color“, dennoch sind weiterhin zwei Drittel der Quarterbacks weiß.

Das hat auch mit einem Phänomen zu tun, das amerikanische Historiker als „Racial Capitalism“ – ethnischen Kapitalismus – bezeichnen. Dem Begriff liegt die Theorie zugrunde, dass die Ausbeutung der schwarzen Amerikaner durch die Weißen dadurch befördert wurde, dass dies den eigenen Reichtum mehrte. So verfestigte der Profit der einen auch nach Aufhe­bung der Sklaverei die Ungleichheit der anderen. Was wiederum in Teilen der schwarzen Bürger­rechts­bewegung zu Ressentiments der Afroamerikaner gegenüber ihren weißen Landsleuten führte.

Mahomes: Moment bleibt hoffentlich „für immer in Erinnerung“

Materielles Streben war auch anderen Minderheiten in den USA gegenüber die Triebfeder rassistischer Behandlung – zuvörderst gegenüber den Angehörigen der First Nations, den amerikanischen Ureinwohnerinnen und Ureinwohnern. Jenseits politikwissenschaftlicher Theorien bemüht sich Super-Bowl-Gastgeber Phoenix nach Kräften, derlei Diskriminierung endgültig der Vergangenheit zuzuordnen. Dem sogenannten Host Committee, dem Gremium, das den Super Bowl vor Ort organisiert, gehören gleich vier Vertreter indigener Völker aus Arizona an: Die Ak-Chin Indian Community, die Fort McDowell Yavapai Nation, die Gila River Indian Community und die Tohono O’odham Nation. Zudem firmiert der Afro­amerikaner Larry Fitzgerald, legendärer ehemaliger Offensivspieler der Arizona Cardinals und Publikumsliebling in Phoenix, als Vorstandssprecher. Das Signal, das Phoenix und der Staat Arizona mit seinen 22 Stämmen von Ureinwohnern in die Footballwelt senden wollen, ist angekommen.

Die beiden Kontrahenten im Duell um die Footballkrone sind sich über die Bedeutung ihres Aufeinandertreffens jenseits des sportlichen Ergebnisses ebenfalls im Klaren. „Mir ist die Geschichtsträchtigkeit dieses Spiels durchaus bewusst“, sagt Hurts. „Teil eines solch historischen Moments zu sein ist schon etwas sehr Spezielles.“ Und Mahomes, der schon einen Super-Bowl-Ring sein Eigen nennt, meint: „So viele Menschen vor uns haben das Fundament für dieses Ereignis gelegt. Es wird ein Moment sein, der hoffentlich für immer in Erinnerung bleiben wird.“

Von einem, der den Boden für dieses Finale entscheidend mitbereitet hat, ist derweil kaum noch die Rede vor Ort: Colin Kaepernick. Der Star-Quarterback der 49ers protestierte mit einem Kniefall im August 2016 und somit der Weigerung, bei der US‑Hymne aufzustehen, gegen rassistische Polizeigewalt. Seine Geste löste ein politisches Beben in den USA und der NFL aus, Kaepernick verlor seinen Job. 2019 sagte Rihanna aus Solidarität mit Kaepernick ihren Auftritt in der Halbzeitshow ab. 2023 tritt sie auf – und Kaepernick ist immer noch ohne Verein.