Füllkrug beendet TV-Interviews genervt: „Ist völlig uninteressant“

Zwei TV-Interviews, zwei genervte Abfuhren: Werder Bremens Stürmer Niclas Füllkrug hat am Freitagabend nach dem Auftaktspiel der Bundesliga gegen den FC Bayern (0:4) gleich zwei Gespräche mit TV-Reportern genervt beendet. Sowohl Marco Hagemann (DAZN) als auch Matthias Killing (Sat.1) hatten den deutschen Nationalspieler zum Interview-Abschluss über dessen unklare Werder-Zukunft befragt.

Füllkrug in TV-Interviews über Werder-Zukunft: „Interessiert nicht“

Und dabei trafen sie bei Füllkrug, der zuvor jeweils über die Pleite gegen die Bayern meckerte, offenbar einen wunden Punkt. Auf die Frage Hagemanns, was mit Füllkrug in Zukunft passiere, antwortete der DFB-Star: „Nee, interessiert nicht. Ist völlig uninteressant“ Als der DAZN-Moderator entgegnete, dass es die Bremer Fans schon interessiere, entgegnete Füllkrug schroff: „Mich jetzt aber nicht.“ Danach beendete er das Interview.

Bei Sat.1 lief das Gespräch ähnlich ab und endete mit den Worten Füllkrugs: „Das interessiert mich jetzt nicht. Das ist ganz uninteressant heute. Das ist ganz uninteressant wirklich.“ Killing hatte zuvor gefragt, ob der Angreifer bei Werder bleiben werde.

Werder-Trainer Werner „optimistisch“ über Füllkrug-Zukunft

Füllkrugs Verbleib ist seit Wochen in der Schwebe. Sein Vertrag in Bremen läuft 2025 aus, in diesem Sommer war aber immer wieder über vorzeitigen einen Abschied des 30 Jahre alten Torschützenkönigs der Vorsaison spekuliert worden. Füllkrug und Bremen befinden sich aktuell in zähen Verhandlungen über eine Vertragsverlängerung zu besseren Bezügen. Bei seiner Verlängerung im vergangenen Jahr akzeptierte der Stürmer Gehaltseinbußen ab dem 1. Juli 2023. Zwischenzeitlich reifte Füllkrug jedoch zum Nationalspieler und WM-Teilnehmer und verbesserte seinen Marktwert beträchtlich.

Und was sagt der Trainer? Ole Werner bleibt in der Dauerdebatte über einen möglichen Abschied Füllkrugs „optimistisch“, wie er vor Anpfiff des Eröffnungsspiels bei Sat.1 sagte. „Ich glaube, er fühlt sich wohl in Bremen“, ergänzte der Coach. „Er hat einen ganz großen Anteil daran, dass wir uns in die richtige Richtung entwickelt haben.“