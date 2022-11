﻿Niclas Füllkrug hält DFB-Team am Leben: Wie „Lücke“ plötzlich Deutschlands Liebling wurde

Mit seinem Jokertor gegen Spanien rettete Niclas Füllkrug der deutschen Nationalmannschaft den ersten Punktgewinn bei der Weltmeisterschaft in Katar und nährte die Hoffnungen der DFB-Auswahl auf einen Achtelfinal-Einzug. Nun wird „der Killer mit der Zahnlücke“ nicht nur in Deutschland gefeiert.

Erzielte gegen Spanien in seinem dritten Länderspiel sein zweites Tor: Niclas Füllkrug.

Es gibt sie also doch noch im Fußball, die Geschichten zum Verlieben. Da ist die deutsche Nationalmannschaft, gespickt mit Meistern und Champions-League-Siegern, mit Weltmeistern und Europa-League-Siegern, mit Stars von Bayern bis Manchester City, von Real Madrid bis Barcelona – und dann rettet ein Mann, der aus Hannovers Stadtteil Ricklingen stammt, der bei Werder Bremen spielt und dessen Marktwert bei gerade mal 5 Millionen Euro liegt, das DFB-Team bei der WM.

Am 27. November 2021 traf Niclas Füllkrug noch in der 2. Liga beim 1:2 gegen Holstein Kiel. Auf den Tag genau ein Jahr später verhinderte er mit seinem Jokertor gegen Spanien die zweite Pleite im zweiten Gruppenspiel – nur 13 Minuten nach seiner Einwechslung. Ein Schuss aus vollem Lauf in den Winkel. Ein Treffer mit purer Ekstase. Eine Story wie im Märchen. Auf der Tribüne im Al-Bayt-Stadion freuten sich Ehefrau Lisa, Papa, Bruder, Schwester und ein Onkel mit – die Schwiegereltern waren mit Töchterchen Emilia im Hotel geblieben. Für die Dreijährige kam die Anstoßzeit um 22 Uhr Ortszeit zu spät.

Der Nachwuchs verpasste somit die Jubelorgie nach dem 1:1-Ausgleich. Die ganze Ersatzbank knuddelte ihren neuen Helden. „Niclas Füllkrug, du geile Sau!“, postete Thomas Müller am Tag danach bei Instagram. Mitspieler und Bundestrainer Hansi Flick schwärmten vom Spätstarter, der mit 29 Jahren vor zwei Wochen zum zweitältesten DFB-Debütanten nach Martin Max (33) 2002 avancierte und der bereits beim Testspiel im Oman das Siegtor erzielt hatte. „Er gibt der Mannschaft sehr viel“, sagte Flick. „Er ist ein sehr guter Junge, mit dem Herz am rechten Fleck. Wir sind sehr froh, dass er dabei ist.“

Das erste Gespräch zwischen dem Bundestrainer und Füllkrug dauerte nur dreieinhalb Minuten. Damals teilte Flick dem Führenden der Bundesliga-Torschützenliste (zehn Treffer in 14 Spielen) mit, dass er ihn für die WM auf dem Zettel hat. Füllkrug verabschiedete sich mit den Worten: „Ich freue mich schon aufs nächste Mal.“

Genau diese Mischung aus Selbstvertrauen und Witz zeichnet ihn aus. „Lücke“, wie ihn Ex-Mitspieler Marko Arnautovic aufgrund seiner auffälligen Zahnlücke taufte, ist einfach ein guter Typ. Einer, der nicht stromlinienförmig daherredet wie so viele Kicker. Der eine klare Meinung hat, der aber auch weiß, wann es besser ist, keine großen Reden zu schwingen. Das kommt gut an beim DFB.

„Das eine Tor bringt mir am Ende wenig, wenn wir die Gruppenphase nicht überstehen“, sagte er nach dem Spanien-Spiel nüchtern. „Es ist nicht das erste Tor, das ich geschossen habe, und auch nicht das erste wichtige.“ Dennoch war er plötzlich weltweit in den Schlagzeilen. „Der Killer mit der Zahnlücke holt Deutschland aus einem tiefen Loch in Katar“, titelte beispielsweise die englische „Times“.

Füllkrug kämpfte sich nach Kreuzbandriss zurück

Füllkrug ist ein Kämpfer, der immer wieder aufsteht. Der mit Enttäuschungen umgehen kann. Wie 2018, als er schon mit einem Bein in Gladbach war und am Ende Hannovers Boss Martin Kind den Transfer verhinderte, weil ihm das Angebot von 16 Millionen Euro nicht ausreichte. „Lücke“ schüttelte sich, traf weiter und war bereits damals im Dunstkreis der Nationalelf, bis er sich nach seinem Wechsel zu Werder im September 2019 das Kreuzband riss. Doch wie nach seinem Knorpelschaden ein Jahr zuvor ackerte er sich zurück – und spielt jetzt in der Form seines Lebens.

Füllkrug stammt aus einer Fußballerfamilie. Opa Gerd spielte in der 2. Liga bei Arminia Hannover, Papa Andreas beim Heimatklub TuS Ricklingen, Schwester Anna-Lena für Hannover 96 in der Regionalliga.

Im Sommer verlängerte der 29-Jährige seinen Vertrag bei Werder bis 2025, verzichtete aufgrund der finanziellen Situation des Klubs dabei ab 2023 auf 25 Prozent seines Gehalts (rund 2,5 Millionen Euro). Dafür gibt es eine ordentliche Extraprämie für jedes Länderspiel und auch für die WM-Teilnahme. Dort dürfte Füllkrug am Donnerstag gegen Costa Rica (20 Uhr, ARD und Magenta TV) gute Startelfchancen haben. Dann soll das Fußballmärchen weitergehen.