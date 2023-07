Begehrter Füllkrug lehnt offenbar Werder-Angebot ab

Der Verbleib von Niclas Füllkrug beim SV Werder Bremen scheint immer unsicherer zu werden. Die Liste von Interessenten an dem besten Torjäger der vergangenen Saison wird immer länger und prominenter. Dazu soll in den Gesprächen zwischen dem Stürmer und seinem aktuellen Klub über eine Verlängerung seines aktuellen Vertrages „Stillstand“ herrschen. Das berichtet der Kicker.

Demnach werde der WM-Teilnehmer die jüngste Werder-Offerte nicht annehmen. Diese soll nach Informationen der Sport Bild eine Laufzeit bis 2026 und ein Jahresgehalt von drei Millionen Euro vorgesehen haben. Bei seiner Verlängerung bis 2025 nach dem Aufstieg in die Bundesliga vor einem Jahr habe Füllkrug nach eigenen Angaben bereitwillig auf Geld verzichtet. Doch das Corona-Tal ist bei den meisten Klubs durchschritten und Füllkrug mittlerweile Nationalspieler und Torschützenkönig der Bundesliga - und begehrt auf dem Transfermarkt.

Bei Bayer Leverkusen sei er ein Kandidat, um den Ausfall von Patrik Schick zu kompensieren, hieß es am Dienstag. „Natürlich beobachten wir jetzt den Markt und schauen, welche Möglichkeiten und Optionen es gibt. Das ist bei Neunern nicht immer so einfach, auch finanziell“, sagte Bayer-Sportdirektor Simon Rolfes am Dienstag nach dem Trainingsauftakt.

Interesse an Füllkrug bestätigte er nicht direkt. „Zu Namen sage ich nichts“, erklärte Rolfes. Für den Nationalspieler müsste Bayer tief in die Tasche greifen. Bis zu 20 Millionen Euro soll sich Werder Bremen von einem Transfer versprechen, sollte er sich nicht doch noch für eine Verlängerung entscheiden.