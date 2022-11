﻿Niclas Füllkrug: Vom kleinen Fußballprinzen zum WM-Star in Katar

Hannover. In Hannover kennen viele Menschen Niclas Füllkrug und haben eine persönliche Story zu erzählen. Der Bäcker, der Wurstverkäufer, der Tankwart oder der Klubhauswirt im Stadtbezirk Ricklingen – irgendeine Geschichte über die Familie Füllkrug hat hier jeder mal erlebt oder gehört. Opa Gerd und Papa Andreas Füllkrug hatten „Nicky“ ja über zehn Jahre beim TuS oder den Sportfreunden selbst trainiert.

Niclas Füllkrug in Katar: Erfolgreiche Fußballfamilie aus Hannover

Sogar Medizinbälle sollen dabei gewesen sein, auf jeden Fall Kopfbälle. Andreas Füllkrug hatte „Fülles“ Stärke in der Luft vor Kurzem auf sein Training in frühen Jahren zurückgeführt. „Die Sprungkraft liegt in der Familie“, weiß Andreas Füllkrug. Aber mit dem Füßchen kann „Nicky“ es auch. Gelernt hat er es über Jahrzehnte, das Talent, der Ehrgeiz, das alles steckte immer in ihm. Vor 20 Jahren im hannoverschen Stadtbezirk Ricklingen, in der F-Jugend, war Niclas schon ein kleiner Prinz mit 162 Toren in einer Saison.

Einfach abziehen: Niclas Füllkrug trifft zum 1:1 im WM-Spiel gegen Spanien. © Quelle: Federico Gambarini/dpa

Ein Tor macht ihn nun noch berühmter als vorher. Ein Schuss in den Winkel – ohne lange zu zögern. Füllkrug hat am Sonntag der deutschen WM-Elf das Unentschieden gegen Spanien gerettet – und damit die Chancen auf das Achtelfinale deutlich erhöht.

Ein Kontakt, Abschluss, 1:0 gegen Oman – so war es schon kurz vor der WM gewesen, als Füllkrug den Siegtreffer im Testspiel erzielte.

Füllkrug ist inzwischen zum Startelfkandidaten bei der Weltmeisterschaft aufgestiegen. Der Fußballprinz aus Hannover ist bei den Scheichs in Katar gelandet. Weit entfernt von der Heimat vollendet der 29-Jährige gerade die sportlich schon recht erfolgreiche Fußballgeschichte der Familie Füllkrug.

Testspiel im Oman: Torschütze zum Siegtreffer. © Quelle: IMAGO/Ulmer/Teamfoto

Papa Andreas spielte für TuS Ricklingen, Opa Gerd bei Arminia Hannover in der 2. Liga. Schwester Anna-Lena trifft für Hannover 96. 2018 wurde Anna-Lena Sportlerin, Bruder Niclas Hannovers Sportler des Jahres 2019. Es gibt deutschlandweit keine Fußballfamilie, die derart perfekt in ein Realserienformat passen würde. Titel: „Die Füllkrugs!“

Hannovers Fußballprinz, Niclas Füllkrug, ist bei den Scheichs in Katar gelandet. © Quelle: IMAGO/Ulmer/Teamfoto

„Er trägt sein Herz auf der Zunge“

Opa Gerd, Andreas, Anna-Lena, der kleine Bruder Mika, „Nickys“ Ehefrau Lisa und die Tochter Emilia – alle drücken der Zahnlücke der Nation die Daumen. Füllkrugs kleiner dentaler Makel ist sein Erkennungsmerkmal geworden. In Bremen bei seinem Bundesligaclub nennen sie ihn deshalb „Lücke“.

Füllkrug hat kein Problem mit Späßen in der Öffentlichkeit. Seine Auftritte im „Aktuellen Sportstudio“, bei der Sportgala in Hannover oder in Interviews: souverän, offen, selbstbewusst und – ja – lustig. „Fülle“, sagt sein Förderer André Breitenreiter, „trägt sein Herz auf der Zunge, er eckt auch manchmal an. Er ist ein herzensguter Mensch, und man sollte bei ihm nicht jedes Wort auf die Goldwaage legen.“

17 Millionen Euro zu wenig oder zu viel?

Es gab weniger lustige Episoden seiner Karriere. Seine Knie machten häufiger Ärger. Füllkrug kam immer wieder zurück. Als er Hannover 96 nach drei Jahren und 21 Toren verließ, gab es Ärger wegen des Transfers. Sein neuer Klub Werder Bremen zerrte ihn als neuen Spieler vor eine Kamera, als der Transfer noch nicht offiziell war. Entgegen der Absprachen veröffentlichte die Bremer Medienabteilung das Interview. Die 96-Fans, die Füllkrug wegen des sensationellen Kopfballtores gegen Braunschweig als Derbyheld gefeiert hatten, reagierten sauer. Viele verziehen Füllkrug die Art und Weise des Wechsels bis heute nicht. Das trifft ihn durchaus, weil 96 sein Heimatverein ist, für den er immer spielen wollte – vielleicht noch einmal spielen will. Er lebt und spielt in Bremen, wird aber nach Hannover zurückkehren, im Süden der Landeshauptstadt baut er gerade ein Haus.

6,5 Millionen Euro soll 96 im Sommer 2019 für Füllkrug bekommen haben. Zehn Monate zuvor war er mit Reportern im Hotel Strandgut in St.-Peter-Ording gesessen. 96 machte sich im Trainingslager fit. Der Stürmer wäre nach einer 14-Tore-Saison in der Bundesliga fast in Mönchengladbach gelandet. 17 Millionen Euro, so die Schätzung damals, hatten Trainer Dieter Hecking und Manager Max Eberl geboten. Füllkrug fragte ganz offen in die Runde: 17 Millionen Euro, das sei doch ein Witz?

„Was spielst du für Bälle, Alter?“

Es war in dem Moment nicht klar, welche Pointe Füllkrug meinte – fand er 17 Millionen Euro für einen Stürmer aus Hannover zu viel – oder zu wenig? Er sah sich damals schon als das, was er war: der zweitbeste deutsche Stürmer (hinter Nils Petersen), mit einem Treffer mehr als Timo Werner und sechs Toren mehr als Thomas Müller. Im Nachhinein stellte sich heraus, dass Gladbach für Füllkrug sogar 23 Millionen Euro bezahlt hätte. So betrachtet war das Ursprungsangebot tatsächlich ein Scherz gewesen.

Stattdessen verlängerte 96 den Vertrag um zwei Jahre. Die Fans jubelten, und Trainer Breitenreiter war ebenfalls froh, dass Fülle blieb. „Breite“ und „Fülle“, irgendwie eine Beziehung wie Papa und Sohn. Die beiden zofften sich ab und zu, gern auf dem Trainingsplatz. Nachdem Füllkrug einen Kollegen anblaffte („Was spielst du für Bälle, Alter?“), wies Breitenreiter den Ziehsohn zurecht: „20 Prozent Zweikämpfe gewonnen gestern, da hast du keine Bälle festgemacht.“

Das „Ballfestmachen“ wurde Füllkrug bei 96 früher als technische Schwäche ausgelegt. Breitenreiter machte Einzeltraining mit ihm, korrigierte, ging ihm auf die Nerven. Mit Erfolg: Aus Füllkrug wurde ein kompletterer Stürmer. Sein Tor für Deutschland? Perfekter Abschluss. Papa, Opa, Schwesterherz, der Breite, der Ole (Werner), der Lothar (Matthäus) und alle seine Förderer behielten alle recht: Füllkrug für Deutschland.

Dieser Artikel erschien zuerst bei der „Hannoverschen Allgemeinen Zeitung“.