Was Flick zum gescheiterten Schlotterbeck-Experiment sagt

Nach 64 Minuten war Nico Schlotterbeck erlöst. Bundestrainer Hansi Flick wechselte den Abwehrspieler von Borussia Dortmund beim Stand von 1:2 aus und brachte Robin Gosens ins Spiel. Endlich - mag manch ein Beobachter und vielleicht auch Schlotterbeck selbst gedacht haben. Zu viel war am Samstagabend für den 23-Jährigen schiefgelaufen. Sein japanischer Gegenspieler Junya Ito: Zu schnell und trickreich. Sein Passspiel: Zu ungenau und unkonzentriert. Seine neue Position: Zu ungewohnt und unbehaglich.

Als Linksverteidiger hatte Flick den eigentlich im Abwehrzentrum beheimateten BVB-Profi beim blamablen 1:4 am Samstagabend in Wolfsburg gegen Japan aufgeboten und sich selbst und Schlotterbeck keinen Gefallen mit dieser Entscheidung getan. In der Bundesliga hatte der Innenverteidiger die Rolle links hinten in seiner Karriere bislang nur 13 Minuten ausgefüllt - vor dreieinhalb Jahren. Damals noch im Trikot von Union Berlin. Dennoch hielt Flick, der personellen Experimenten eigentlich abgeschworen hatte, die Versetzung Schlotterbecks für eine gute Idee. Er lag falsch.

Beim 0:1 entwischte Yukinari Sugawara dem Dortmunder, in der Mitte war Ito zur Stelle. Auch das 1:2 durch Ayase Ueda entstand über Schlotterbacks Abwehrseite. Dazu gesellten sich weitere individuelle Fehler des Abwehrspielers, der in Flicks Gedanken nur als Teil einer größeren taktischen Überlegung vorgesehen war. Da Joshua Kimmich als Rechtsverteidiger auflief und beim Spielaufbau in die Sechser-Rolle rückte, war Schlotterbeck dann Teil einer Dreierkette.

Flick will Schlotterbeck „nicht anprangern“

Der Bundestrainer erklärte: „Wir wollten mit drei Spielern asymmetrisch aufbauen und Jo Kimmich dann in die Mitte ziehen, das war der Plan.“ Bei Ballbesitz gelang dieser phasenweise auch auf. Problematisch wurde es allerdings immer wieder, wenn die Japaner die Kugel hatten und über ihre rechte Seite den Weg nach vorn suchten. Flick stellte sich dennoch vor den Dortmunder und verwies darauf, dass auch der eingewechselte Gosens vor dem dritten Gegentreffer nicht gut aussah.

„Sie werden von mir nicht hören, dass ich hier einen Einzelnen anprangere. Auch Robin ist dann reingekommen, hat sofort einen Fehler gemacht. Und davon machen wir aktuell einfach viel zu viele“, meinte der schwer angeschlagene DFB-Coach.