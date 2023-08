Die Niederlande bei der Frauen-WM 2023: alle Infos zum Kader

Vom 20. Juli bis zum 20. August rollt der Ball bei der Frauen-Fußballweltmeisterschaft in Australien und Neuseeland. In acht Gruppen treten 32 Teams an. Wir stellen jedes im Porträt vor – hier: den niederländischen Kader.

Die Niederlande im Schnellcheck

Trainer Andries Jonker

WM-Teilnahmen 3 (inkl. 2023)

Größter WM-Erfolg Vize-Weltmeister (2019)

Fifa-Weltrangliste 9. Platz (Stand 9.6.2023)

In welcher Gruppe spielte die Niederlande bei der WM 2023?

Die Niederlande spielte in Gruppe E. Dort traf das Team auf Portugal, die USA und Vietnam. Als Gruppenerster zogen die Niederlande ins Achtelfinale ein.

Spielplan der Niederlande bei der WM 2023

Das sind alle vergangenen und ausstehenden Spiele der Niederlande bei der WM:

1. Gruppenspiel: Niederlande – Portugal | Sonntag, 23.7.2023, 9.30 Uhr in Dunedin

USA – Niederlande | Donnerstag, 27.7.2023, 3 Uhr in Wellington (zum 2. Gruppenspiel:| Donnerstag, 27.7.2023, 3 Uhr in Wellington (zum Spielbericht

Vietnam – Niederlande | Dienstag, 1.8.2023, 9 Uhr in Dunedin (zum 3. Gruppenspiel:Dienstag, 1.8.2023, 9 Uhr in Dunedin (zum Spielbericht

Niederlande – Südafrika | Sonntag, 6.8.2023, 4 Uhr in Sydney (zum Achtelfinale:| Sonntag, 6.8.2023, 4 Uhr in Sydney (zum Spielbericht

Viertelfinale: Spanien – Niederlande | Freitag, 11.8.2023, 3 Uhr in Wellington

Der niederländische WM-Kader: alle Spielerinnen in der Übersicht

Tor

Daphne van Domselaar (Aston Villa)

Lize Kop (AFC Ajax)

Jacintha Weimar (Feyenoord Rotterdam)

Abwehr

Kerstin Casparij (Manchester City)

Caitlin Dijkstra (FC Twente)

Merel van Dongen (Atlético Madrid)

Stefanie van der Gragt (vereinslos)

Dominique Janssen (VfL Wolfsburg)

Aniek Nouwen (FC Chelsea)

Lynn Wilms (VfL Wolfsburg)

Mittelfeld

Jill Baijings (FC Bayern München)

Daniëlle van de Donk (Olympique Lyon)

Damaris Egurrola (Olympique Lyon)

Jackie Groenen (Paris Saint-Germain)

Wieke Kaptein (FC Twente)

Victoria Pelova (Arsenal)

Sherida Spitse (AFC Ajax)

Jill Roord (Manchester City)

Sturm

Lineth Beerensteyn (Juventus)

Esmee Brugts (vereinslos)

Renate Jansen (FC Twente)

Lieke Martens (Paris Saint-Germain)

Katja Snoeijs (Everton LFC)

