U21-Absagen: Koeman kritisiert Gravenberch und Frimpong scharf

Ryan Gravenberch und Jeremie Frimpong haben aktuell nicht das beste Standing in der niederländischen Nationalmannschaft. Während der aktuellen Länderspielpause bleiben die beiden Spieler bei ihren Klubs - aus unterschiedlichen Gründen.

Gravenberch, der erst vor wenigen Tagen vom FC Bayern zum FC Liverpool gewechselt ist, sollte eigentlich in der U21-Auswahl zum Einsatz kommen, sagte aber nach der Nominierung ab. „Mit Ryan Gravenberch sind wir nicht glücklich“, kommentierte der niederländische Nationaltrainer Ronald Koeman. Auch der Sportdirektor des niederländischen Verbandes KNVB, Nigel de Jong, suchte das Gespräch mit dem 21-Jährigen.

In einer Mitteilung des Verbandes hieß es, dass sich der Mittelfeldspieler „während der Länderspielpause auf seinen neuen Verein konzentrieren“ wolle. U21-Trainer Michael Reiziger wurde etwas deutlicher und sagte dem Algemeen Dagblad: „Ich kenne Ryan, ich denke, er ist ein guter Junge, ein netter Kerl, aber er hat die falsche Entscheidung getroffen - das habe ich ihm auch gesagt.“ Gravenberch kam bis dato für das A-Team und die U21 jeweils auf elf Einsätze.

Koeman „bestraft“ Frimpong

Etwas anders erging es Jeremie Frimpong von Bayer Leverkusen. Der wohl aktuell stärkste, offensive Rechtsverteidiger der Bundesliga wurde überraschend nicht von Bondscoach Koeman berücksichtigt. Auch der 22-Jährige hatte der U21 - wie nun Gravenberch - in der Vergangenheit abgesagt. Die jetzige Nichtberücksichtigung für die Elftal, für die er trotz WM-Nominierung bislang noch nicht auf dem Feld stand, dürfe man laut Koeman „als eine Art Bestrafung“ sehen.

„Wir sind nicht glücklich mit Spielern, die für Jong Oranje absagen. Wenn man das macht und denkt, dass man kurz darauf in der niederländischen Nationalmannschaft spielen kann, verstehe ich das nicht. So geht das nicht“, sagte Koeman am Montag auf einer Pressekonferenz. Die Niederlande treffen in der EM-Qualifikation am Donnerstag auf Griechenland und am Sonntag auf Irland. Nach zwei Spielen kommt Oranje auf drei Punkte, der Druck vor den beiden kommenden Aufgaben ist groß.