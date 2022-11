﻿Niederlande will Blamage verhindern, Gastgeber Katar startet optimistisch

In der WM-Gruppe A ist die Niederlande der heiße Anwärter auf den ersten Platz. Dahinter machen wohl Ecuador und der Senegal das Rennen für das Achtelfinal-Ticket unter sich aus. Gastgeber Katar steckt klar in der Außenseiterrolle, ist aber top vorbereitet.

NIEDERLANDE - Bloß keine Blamage

Bondscoach Louis van Gaal setzt auf seine Starriege um Abwehrchef Virgil van Dijk, um das niederländische EM-Desaster vergessen zu machen.

Ungeschlagen durch die Vorrunde und dann gleich im Achtelfinale das Aus – das soll den Niederlanden in Katar nicht wieder passieren. Bei der EM im vergangenen Jahr stolperte das hoch gehandelte Team über Tschechien (0:2), statt Wiedergutmachung für zwei verpasste Großturniere in Serie (EM 2016 und WM 2018) folgte die nächste Blamage.

Doch auch daraus kann man lernen, zumal mit Louis van Gaal wieder ein Mann auf dem Kommandostuhl sitzt, der weiß, wie sich Erfolge anfühlen. Schon 2012 hatte er die Nationalmannschaft nach dem EM-Aus übernommen und 2014 bei der WM zu Rang drei geführt. Trotz seiner Krebserkrankung arbeitet der 71-Jährige akribisch an einem Team, das endlich mal wieder einen großen Titel holen soll. In diesem Jahr stehen die Chancen gut, ist die „Elftal“ doch noch ungeschlagen, qualifizierte sich souverän für die Endrunde der Nations League.

In einer Riege voller klangvoller Namen ragt Virgil van Dijk noch heraus. Der 31-Jährige, der im Vorjahr die EM nach einer Verletzung abgesagt hat, ist der Abwehrchef. Zwar quält er sich in dieser Saison mit dem FC Liverpool mehr als gewohnt, dennoch ist der Kapitän in der Innenverteidigung bei van Gaal gesetzt. Neben sich kann er auf Nathan Aké, Jurrien Timber, Matthijs de Ligt und Stefan de Vrij vertrauen.

Im Tor setzte der Bondscoach in der Vorbereitung auf Masse: Gleich sechs Keeper testete er auf ihre Fähigkeiten, Strafstöße zu parieren. „Das ist ein sehr wichtiges Detail, die Elfmeter sind in großen Wettkämpfen oft entscheidend und darauf müssen wir mehr achten“, begründete er diese Maßnahme.

Obwohl Frenkie de Jong und Memphis Depay beim FC Barcelona derzeit nicht gesetzt sind, baut van Gaal auf sie als Strippenzieher im Mittelfeld und in der Offensive. Und vorn lauert ein neues Sturmjuwel: Cody Gakpo vom PSV Eindhoven wird schon als neuer Robin van Persie gehandelt. Bei der WM kann der 23-Jährige zeigen, ob er diesem Vergleich standhält.

Akram Hassan Afif ist mit Katar bei der WM im eigenen Land gefordert. © Quelle: IMAGO/GEPA pictures

KATAR - Auf einem guten Weg

Nach der Asienmeisterschaft fühlt sich der WM-Gastgeber sportlich top vorbereitet, um bei der Heim-WM ein fußballerisches Zeichen zu setzen.

Einmal an einer Endrunde teilnehmen: Dieser Traum vieler fußballbegeisterter Nationen wird auch in Katar geträumt. Doch seit dem ersten Länderspiel – einer 1:2-Niederlage am 27. März 1970 gegen Bahrain – ist der katarische Fußballtraum noch nicht wahr geworden. Noch nie ist es dem kleinen Land gelungen, sich über die asiatischen Ausscheidungsrunden für eine Weltmeisterschaft zu qualifizieren.

So müssen die Katarer den – viel kritisierten – Weg über die Gastgeberschaft gehen und die internationale Elite des Fußballs so zur Endrunde ins eigene Land holen. Nur wie will ein fußballerisches Leichtgewicht, dessen Liga vor allem für Engagements von Ex-Stars, die ihren Zenit überschritten haben, bekannt ist, eine Blamage beim eigenen Turnier verhindern?

Ahmed Khellil Abbassi, Chef der heimischen Liga Qatar Stars League (QSL), setzt auf die langfristige Vorbereitung: „Mit dem Sieg bei der Asienmeisterschaft 2019 haben wir gezeigt, dass viel richtig gemacht wurde. Es steht eine Mannschaft auf dem Platz, die wir seit einigen Jahren vorbereitet haben für das anstehende Turnier. Viele aus dem Asienmeisterteam haben bei der U20-WM gespielt, waren dabei, als Katar als Gastteam bei der Copa América in Südamerika, dem Gold Cup in Nord- und Mittelamerika und der WM-Qualifikation in Europa teilgenommen hat.“

Tatsächlich kassierten die Katarer außer Konkurrenz in der europäischen Quali meist hohe Niederlagen gegen Portugal, Serbien und Irland. Allein gegen die Fußball-Leichtgewichte Luxemburg und Aserbaidschan gelangen je ein Sieg und ein Remis. Beim Gold Cup verlor Katar im Halbfinale gegen die USA (0:1). 2022 bestritt die Mannschaft von Trainer Félix Sánchez Bas sieben Freundschaftsspiele, eine Niederlage gab es nur gegen Kanada. Der Angriff ist der stärkste Mannschaftsteil, Linksaußen Akram Afif der wohl beste Spieler. Mit 160 Länderspielen hält Kapitän Hasan Al-Haydos den Rekord seines Landes.

Enner Valencia ist der Star im Team von Ecuador. © Quelle: IMAGO/ANP

ECUADOR - Leitwolf und Torschütze

Ecuadors Nationalmannschaft legt nach der Debatte um die rechtmäßige Qualifikation den Fokus aufs Turnier und kann dabei auf Erfahrung und Talent setzen.

Dass Ecuador am 20. November überhaupt das WM-Eröffnungsspiel gegen Gastgeber Katar bestreiten wird, hing lange Zeit am seidenen Faden. Grund dafür war die Debatte, ob Außenverteidiger Byron Castillo tatsächlich in Ecuador oder nicht doch in Kolumbien geboren wurde. In letzterem Fall wäre er in der WM-Qualifikation nicht spielberechtigt gewesen. Die Fußballverbände von Peru und Chile kämpften um den Ausschluss Ecuadors, wollten selbst dessen WM-Platz einnehmen. Letztlich scheiterten beide, weil der Fifa eine ecuadorianische Geburtsurkunde von Castillo vorgelegt wurde. Dennoch wurde er kurz vor WM-Beginn aus dem Kader gestrichen, um mögliche spätere Konsequenzen auszuschließen.

Nun also kann sich Trainer Gustavo Alfaro ausschließlich ums Sportliche kümmern. Das Achtelfinale soll es schon sein, so wie 2006. Nicht unrealistisch, ließ das Team doch mit zwei Remis in der Qualifikation gegen Brasilien und Argentinien in diesem Jahr aufhorchen. Kopf der mit jungen Talenten gespickten Mannschaft ist Enner Valencia. Der Kapitän ist mit 35 Treffern Rekordtorschütze Ecuadors, trotz seiner 33 Jahre noch immer sehr flink und machte schon bei der WM 2014 mit drei Toren in der Vorrunde auf sich aufmerksam.

Auf Sadio Mané (rechts) richten sich im senegalesischen Team alle Augen. © Quelle: Getty Images

SENEGAL - Feiner Charakter

Vier Tage vor dem WM-Auftakt des Senegals gegen die Niederlande trat aus Sicht der Westafrikaner der „Worst Case“ ein: Es wird nichts mit einer Endrundenteilnahme für Sadio Mané. Nach einer neuerlichen MRT-Untersuchung mussten die Teamärzte einsehen, dass die Verletzung am Wadenbeinköpfchen in Katar keinen Einsatz des Superstars vom FC Bayern München zulassen würde. Mané hatte sich die Blessur am 8. November im Bundesliga-Spiel gegen Werder Bremen (6:1) zugezogen. Trotzdem war er zunächst in den WM-Kader berufen worden – in der Hoffnung, dass er im Laufe des Turniers würde einsteigen können.

Dem Senegal bricht damit der Fixpunkt seines Spiels weg. Nationaltrainer Aliou Cissé, der in seinem Kader zwar zahlreiche Spieler aus den großen europäischen Ligen, aber keinen zweiten vom Format Mané hat, wird seiner Elf in Windeseile eine neue Statik verpassen müssen. Selbst Staatschef Macky Sall zeigte sich auf Twitter betroffen vom Ausfall des langjährigen Liverpool-Angreifers. „Ich wünsche Sadio Mané nach seinem endgültigen WM-Aus eine schnelle Genesung“, schrieb er. Die Chancen des Teams auf den Achtelfinal-Einzug dürften in der abgesehen von den favorisierten Niederländern ausgeglichen besetzten Gruppe nicht eben gestiegen sein.