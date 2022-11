Zahl der Niedriglohn-Jobs geht leicht zurück

WM 2022: Niederlande gegen Ecuador live im TV und Online-Stream sehen

Live im TV und Online-Stream: So könnt ihr das WM-Spiel zwischen Niederlande und Ecuador sehen. Die Oranje-Elf will nach dem Auftaktsieg nachlegen - doch mit Ecuador wartet ein Team, das ebenfalls mit Rückenwind in die Partie geht. Wer bleibt in Gruppe A ungeschlagen?