Nigeria bei der Frauen-WM 2023: alle Infos zum Kader

Vom 20. Juli bis zum 20. August rollt der Ball bei der Frauen-Fußballweltmeisterschaft in Australien und Neuseeland. In acht Gruppen treten 32 Teams an. Wir stellen jedes im Porträt vor – hier: den nigerianischen Kader.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Nigeria im Schnellcheck

Trainer Randy Waldrum

WM-Teilnahmen 9 (inkl. 2023)

Größter WM-Erfolg Viertelfinale (1999)

Fifa-Weltrangliste 40. Platz (Stand 9.6.2023)

In welcher Gruppe spielt Nigeria bei der WM 2023?

Nigeria spielt in Gruppe B. Dort trifft das Team auf Australien, Irland und Kanada.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wann spielt Nigeria bei der WM 2023?

Das ist der Spielplan von Nigeria bei der WM:

Nigeria – Kanada | Freitag, 21.7.2023, 4.30 Uhr MESZ in Melbourne (Übertragung im ZDF-Livestream)

Australien – Nigeria | Donnerstag, 27.7.2023, 12 Uhr MESZ in Brisbane (TV-Übertragung im ZDF) Donnerstag, 27.7.2023, 12 Uhr MESZ in Brisbane (TV-Übertragung im ZDF)

Irland – Nigeria | Montag, 31.7.2023, 12 Uhr MESZ in Brisbane (Übertragung im ZDF-Livestream)

Der nigerianische WM-Kader: alle Spielerinnen in der Übersicht

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Tor

Chiamaka Nnadozie (Paris FC)

Tochukwu Oluehi (Hakkarigücü Spor)

Yewande Balogun (AS Saint-Étienne)

Abwehr

Onome Ebi (Abia Angels)

Osinachi Ohale (Deportivo Alavés)

Glory Ogbonna (Besiktas)

Ashleigh Plumptre (Leicester City)

Rofiat Imuran (Stade de Reims)

Michelle Alozie (Houston Dash)

Oluwatosin Blessing Demehin (Rivers Angels FC)

Mittelfeld

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Halimatu Ayinde (FC Rosengård)

Rasheedat Ajibade (Atlético Madrid)

Toni Payne (FC Sevilla)

Christy Ucheibe (SL Benfica)

Deborah Abiodun (Pittsburgh Panthers)

Jennifer Echegini (Florida State Seminoles)

Sturm

Uchenna Kanu (Racing Louisville)

Gift Monday (UDG Tenerife)

Ifeoma Onumonu (Gotham FC)

Asisat Oshoala (FC Barcelona)

Desire Oparanozie (Wuhan Jianghan)

Francisca Ordega (ZSKA Moskau)

Esther Okoronkwo (Saint-Étienne)

RND/mos