Magath mit schweren Vorwürfen gegen Süle: „Zehn Kilo Übergewicht“

Nach der Nicht-Nominierung von Niklas Süle für die derzeitige Länderspiel-Periode hat sich auch Felix Magath in die Debatte um den Abwehrspieler von Borussia Dortmund eingeschaltet. Dabei erhebt der ehemalige Bundesliga-Trainer harte Vorwürfe gegen den Profi. „Ich verstehe nicht, warum man überhaupt darüber redet. Wir haben Profisport in der Bundesliga. Und ich kenne keinen Profisportler, der mit zehn Kilo Übergewicht herumläuft. Das habe ich noch nie gesehen. Ich kann nur verstört feststellen, dass über dieses Thema überhaupt diskutiert wird“, sagte Magath bei Sky.

Doch der 69-Jährige, dem bei seinen Stationen der Ruf eines „Schleifers“ vorauseilte, war noch nicht fertig. „Ein Berufssportler, der siebenstellig verdient - wo er isst, ist mir ja völlig egal - aber der dann mit zehn Kilo Übergewicht herumläuft und alle finden es noch tragbar, selbstverständlich geht das nicht. Ich höre immer nur: ‚Wir spielen so einen Tempo-Fußball und alle sind so schnell geworden bei uns in der Bundesliga. Da frage ich mich dann doch, wie das gehen soll mit zehn Kilo Übergewicht?‘ Das verstehe ich nicht“, mäkelte Magath.

Flick mit klarer Forderung an Süle

Bundestrainer Hansi Flick hatte den Verzicht auf Süle nicht explizit auf dessen vermeintlich mangelnden Fitnesszustand bezogen, in einem FAZ-Interview allerdings gesagt: „Ich finde, er lässt noch einiges liegen. Ich will, dass er von seiner Einstellung, von seiner Mentalität einen Schritt nach vorne macht.“ Dabei könnte der 27-Jährige nach Ansicht des DFB-Coaches „einer der besten Innenverteidiger sein, die es gibt“. Die Nationalmannschaft spielt am Freitag in Warschau gegen Polen und vier Tage später in Gelsenkirchen gegen Kolumbien. Zum Auftakt des Länderspiel-Dreierpacks hatte es am vergangenen Montag ein 3:3 gegen die Ukraine gegeben.