Neuer Anlauf im DFB-Team: So greift Süle nach dem Flick-Denkzettel an

Es war ein schwieriger Sommer für Niklas Süle. Nach der verpassten Meisterschaft mit Borussia Dortmund hatte ihn Bundestrainer Hansi Flick nicht für die Fußball-Länderspiele im Juni nominiert. Anschließend zählte er Süle im FAZ-Interview an. „Für mich könnte Niki einer der besten Innenverteidiger sein, die es gibt. Sein Potenzial ist riesig“, so Flick. „Aber ich finde, er lässt noch einiges liegen.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Süle reagierte wenig später seinerseits öffentlich. Die Nichtnominierung sei wie die deftige Kritik „ein Brett“ gewesen, sagte er den Ruhr Nachrichten. „Ich hätte es nach meinen Leistungen verdient gehabt, zur Nationalmannschaft eingeladen zu werden“, meinte der Innenverteidiger. Nun ist er zurück im Kreis der DFB-Auswahl für den Auftakt in die Saison der Heim-EM 2024 mit den Testspielen am Samstag (20.45 Uhr, RTL) in Wolfsburg gegen Japan und drei Tage später (21 Uhr, ARD) in Dortmund gegen Vizeweltmeister Frankreich.

Süle will es Flick zeigen

Ebenso wie den ruckeligen Start mit dem BVB und den in der Katar-Doku des DFB gezeigten Streit mit seinem langjährigen Freund Joshua Kimmich hat Süle die negativen Stimmen abgehakt, sagte er am Mittwoch. Auf die Frage, ob er sich auf diese Saison anders vorbereitet habe, antwortete der 28-Jährige knapp: „Nein!“ Die Kritik an der angeblich mangelnden Fitness sei „kein Thema, das mich erst seit gestern begleitet“, betonte er. Süle sehe „keinen Platz rumzuschmollen“.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Beziehung zu Flick, der ihm nun „eine gute Reaktion“ attestierte, habe nicht gelitten. „Hansi und ich haben ein gutes Verhältnis, wir haben tolle Erfolge gemeinsam gefeiert“, sagte Süle. Als der DFB-Coach noch Trainer des FC Bayern war, gewannen sie 2020 gemeinsam das Triple. Nun wolle er Flick zeigen, dass dieser die richtige Entscheidung getroffen habe, ihn wieder einzuladen, sagte der gebürtige Frankfurter.

Süle in DFB-Innenverteidigung aktuell nicht gesetzt

Welche Rolle der BVB-Verteidiger nun spielen wird? Offen. Gesetzt in der Innenverteidigung ist Antonio Rüdiger (Real Madrid). Um den Platz neben ihm kämpft ein Quartett aus Süle, dessen Teamkollegen Nico Schlotterbeck, Malick Thiaw (AC Mailand) und Jonathan Tah (Bayer Leverkusen). Der 22 Jahre alte Thiaw etwa war bei den enttäuschenden Partien im Juni gegen die Ukraine (3:3), Polen (0:1) und Kolumbien (0:2) einer der ganz wenigen Lichtblicke. Weitere Eindrücke sammelte Flick am Mittwoch im Geheimtest unter Ausschluss der Öffentlichkeit gegen die deutsche U20 (4:0 in 3x12 Minuten). Dabei soll laut Bild Joshua Kimmich als Rechtsverteidiger aufgelaufen sein, wie seinerzeit unter Joachim Löw.

Das hatte Süle in Dortmund im Herbst 2022 und auch beim WM-Auftakt gegen Japan (1:2) unter Flick gespielt, dafür kommt er nun wohl nicht mehr in Frage. Dafür rückte Schlotterbeck laut Bild auf die linke Abwehrseite.

Im jetzigen Kader stehen mit Benjamin Henrichs und Robin Gosens nur zwei etatmäßige Außenverteidiger. Er habe bewusst so entschieden, weil er Alternativen habe, die auch dort auflaufen können, sagte Flick zur Nominierung. Dass damit Kimmich gemeint ist, der auch im ersten Test der EM-Saison dort spielen könnte, hatte der Bundestrainer stets als Option bezeichnet.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Fehlen wird gegen Japan definitiv Jamal Musiala: Der Bayern-Profi reist noch angeschlagen erst am Donnerstag nach Wolfsburg, soll gegen Frankreich aber eine Option sein.