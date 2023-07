Ex-Fußballer Petersen berichtet von Therapie: „Jedes Spiel war eine Prüfung“

Im Sommer beendete Nils Petersen seine aktive Karriere. Er ist – mit weitem Abstand – aktueller Rekord-Joker der Bundesliga (34 Tore nach Einwechslungen). Beim SC Freiburg spielte der Angreifer am längsten, in der Vereinsgeschichte der Breisgauer traf bisher keiner öfter als Petersen. Zudem gewann er 2016 Olympia-Silber in Rio de Janeiro und erreichte das Pokalfinale 2022 mit Freiburg. Doch seine Weggefährten schätzten ihn längst nicht nur für seine sportlichen Qualitäten. Claus-Dieter Wollitz, sein damaliger Trainer bei Energie Cottbus, sagt über den heute 34-Jährigen: „Der Respekt anderen gegenüber ist ein Grund dafür, dass er so viel Anerkennung bekommt.“ Der ehemalige Fußballprofi sei „ein großartiger Mensch“, den Wollitz für „seine Bodenständigkeit, seine Bescheidenheit“ schätze.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Freiburgs Trainer Christian Streich meinte, das Karriereende seines bisherigen Schützlings sei „menschlich und sportlich ein Verlust“. Während seiner Karriere war Petersen auch für seine offenen Worte bekannt. „Die Fußballbranche ist oberflächlich und wir Fußballer sind nicht so belesen“, sagte er einmal in einem Interview: „Salopp gesprochen, verblöde ich seit zehn Jahren, halte mich aber über Wasser, weil ich ganz gut kicken kann.“

Petersen war anderthalb Jahre in Therapie

Nun offenbarte der Ex-Stürmer, der zeitweise auch für den FC Bayern und Werder Bremen aufgelaufen ist, dass ihm das Kicken nicht immer leicht fiel. Mehr noch: Petersen war während seiner Karriere für 18 Monate in wöchentlicher Therapie. Angefangen habe es im Trainingslager der Nationalmannschaft in Südtirol vor der WM in Russland 2018, für die Petersen später aber nicht nominiert wurde. „Letztlich hat es anderthalb Jahre gedauert, dass ich auch ohne die Therapie gut zurechtkam“, sagte er der dpa: „Vorher dachte ich, hoffentlich ist es bald wieder Donnerstag. Da waren die Sitzungen.“ Ausführlich berichtet Petersen in seinem am 24. Juli erscheinenden Buch „Bankgeheimnis“ über diese Zeit.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Nils Petersen ging über acht Jahre für den SC Freiburg auf Torejagd.

Seine Profi-Karriere war alles andere als unbeschwert. Petersen hatte Angst, „wie es weitergeht, wenn ich nicht mehr auf mein Leistungslevel komme. Jedes Spiel war wie eine Prüfung, der Kopf rumorte, die Gedanken sind allgegenwärtig und man kann nicht schlafen.“ Der damalige Torjäger fürchtete, dass seine Lebensfreude nicht zurückkomme. „Es war für mich eine existenzielle Angst, was als nächstes kommt“, sagte der zweimalige Nationalspieler. Es sei ein innerer Kampf gewesen. Heute gehe es ihm gut.

Es war für mich eine existenzielle Angst, was als nächstes kommt. Ex-Fußballprofi Nils Petersen

Ein Tabuthema sieht Petersen in der mentalen Gesundheit im Fußball nicht. „Eher ein offenes Geheimnis. Wenn man sich artikuliert, merkt man erst einmal, dass auch andere Kollegen unter ähnlichen Problemen leiden oder was manche für Rucksäcke mit sich herumschleppen. Man ist folglich nicht allein“, sagte der Ex-Freiburger. Zuletzt hatte etwa Bremens Niklas Schmidt offen über seine Depressionen gesprochen. „Ich hatte große mentale Probleme“, sagte der 25-Jährige. Die Dunkelziffer, vermutet er, sei recht hoch, im Fußball wie in der Gesellschaft. Jeder sollte seinen Weg finden.

Zukunft von Petersen noch offen

Wie es für Petersen in Zukunft beruflich weitergeht, ist noch unklar. Erstmal legt er eine Auszeit ein. Und dann? „Unterschrieben ist zwar nichts, aber ich werde beim SC eine Art Trainee-Programm durchlaufen“, sagte der gebürtige Wernigeroder. Zudem würde ihn ein Job als TV-Experte reizen. „Ich rede gern und vermutlich zu viel, und ich schaue für mein Leben gern Fußball. Es gab auch schon mal eine lose Anfrage, aber daraus ist noch nichts Konkretes entstanden“, sagte Petersen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

HIER GIBT ES HILFE

Sie leiden an Depressionen, krankhafter Niedergeschlagenheit oder haben düstere Gedanken? Bitte holen Sie sich Hilfe. Bei Notfällen können Sie unter 112 den Notarzt rufen. Das Infotelefon Depression hat die Telefonnummer (0800) 33 44 533. Die Telefonseelsorge ist rund um die Uhr erreichbar unter den Telefonnummern (0800) 11 10 111 oder (0800) 11 10 222 oder 116 123. Weitere Informationen gibt es etwa bei der Stiftung Deutsche Depressionshilfe im Internet: www.deutsche-depressionshilfe.de.

mit Material von dpa