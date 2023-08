Drei Monate nach Karriereende: Petersen vor Debüt als TV-Experte

Nils Petersen verstärkt ab sofort das Experten-Team von Amazon Prime. Wie der Streamingdienst am Montag mitteilte, wird der ehemalige Nationalspieler am Dienstag seinen ersten Einsatz haben und das Playoff-Rückspiel der Champions League zwischen Galatasaray Istanbul und dem Molde FK mit seinen fachkundigen Einschätzungen begleiten. Neben Moderator Sebastian Hellmann komplettiert Ex-Nationalspielerin Josephine Henning an diesem Abend das Experten-Team. Der Anstoß erfolgt um 21 Uhr. Das erste Duell hatte Galatasaray mit 3:2 für sich entschieden. Der Sieger der Paarung zieht in die Gruppenphase ein, die am Donnerstag ausgelost wird.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Petersen hatte seine Profikarriere nach Abschluss der vergangenen Saison als Rekordtorschütze des SC Freiburg beendet. In 277 Pflichtspiel-Einsätzen für die Breisgauer brachte es der Stürmer auf insgesamt 105 Tore. Zudem stand der heute 34-Jährige in seiner Laufbahn für Carl Zeiss Jena, Energie Cottbus, den FC Bayern und Werder Bremen auf dem Feld. Für die deutsche A-Nationalmannschaft bestritt er zwei Partien. 2016 gewann er mit der DFB-Auswahl die olympische Silbermedaille in Rio de Janeiro. Bereits zuletzt hatte er Interesse an einer Tätigkeit als Experte bekundet und dieses mit einem Augenzwinkern begründet: „Ich rede gern und vermutlich zu viel, und ich schaue für mein Leben gern Fußball.“

Der kostenpflichtige Streamingdienst Amazon Prime zeigt auch in dieser Saison das Champions-League-Topspiel am Dienstagabend live und exklusiv. Nach den Playoffs gilt dies für sechs Gruppenspiele und acht Partien der K.o.-Phase.