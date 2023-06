DFB-Stammkeeper für U21-EM fix: Di Salvo vertraut auf Noah Atubolu

Noah Atubolu vom SC Freiburg wird beim EM-Auftakt gegen Israel im Tor der deutschen U21-Nationalmannschaft stehen. “Wir haben drei sehr gute Torhüter, die sich sehr gut präsentiert haben. Noah hatte dann im Trainingslager die Nase vorne”, erklärte Trainer Antonio Di Salvo am Mittwoch im georgischen Kutaissi, wo die deutschen U21-Fußballer am Donnerstag (18.00 Uhr/Sat.1) in die EM starten. Di Salvo hatte die Entscheidung nach eigenen Angaben am Dienstag den Torhütern mitgeteilt. “Es war ein sehr enges Rennen.”

Christian Früchtl und Nico Mantl werden die Nummer eins Atubolu laut Aussage von Di Salvo nun während des Turniers unterstützen. “Sie sind ein gutes Team”, sagte der 44 Jahre alte Coach. “Noah hat sich durchgesetzt, die anderen beiden werden ihn unterstützen.”

Atubolu kommt bislang auf sieben U21-Länderspiele und war zuletzt Stammtorhüter des Titelverteidigers. Im Verein kam der 21-Jährige vor allem in der zweiten Mannschaft des SC Freiburg in der 3. Liga zum Einsatz. Ab der kommenden Saison soll er nach dem Abgang von Mark Flekken Stammtorhüter der Breisgauer in der Bundesliga-Mannschaft werden.

Di Salvo: Krise des A-Teams beeinflusst uns nicht

Di Salvo erwartet keinen gesteigerten Druck auf seine Mannschaft bei der EM durch die Krise der A-Nationalelf. “Ich sehe die Mannschaft nicht in der Pflicht, weil es bei A-Nati nicht so rund läuft”, sagte Di Salvo. “Wir sind eine eigene Mannschaft mit einem Turnier vor der Brust, wo sich alle drauf freuen. Wir schauen auf uns.”

Bei der 0:2-Niederlage des Teams von Bundestrainer Hansi Flick gegen Kolumbien am Dienstagabend und in den vorherigen Spielen habe sein Team die Daumen gedrückt. “Natürlich hätten wir uns alle gewünscht, dass die Ergebnisse anders ausfallen”, sagte der 44-Jährige. ”Letzten Endes war es so, dass Hansi viel experimentiert hat, um zu schauen, welche Konstellationen gibt es für die Zukunft.” Von seinem Team erwarte er, dass es mit “Energie und Power” in die EM gehe. “Dass sie Begeisterung in sich auslösen und vielleicht auch Begeisterung nach außen tragen.”