Nominierung des endgültigen EM-Kaders steht an: „Es kann immer etwas passieren“

Die Rollen beim DFB-Nachwuchs sind ziemlich klar verteilt. Die deutschen U21-Fußballer stecken mitten in der Vorbereitung auf die Europameisterschaft in Georgien und Rumänien (21. Juni bis 8. Juli). Doch zwei der 25 Spieler, die gerade in Prad am Stilfserjoch (Südtirol) für das Turnier schwitzen, werden bei der Mission Titelverteidigung nicht dabei sein. Am Mittwochabend meldet Trainer Antonio Di Salvo den endgültigen Kader. Bereits vor der Abreise ins Trainingslager hatte er die betreffenden Profis auf ihr mögliches Schicksal vorbereitet. „Ich habe im Vorfeld mit drei Spielern gesprochen, dass es möglicherweise nicht reicht“, sagt Di Salvo.

Ursprünglich sollte das vorläufige Aufgebot aus 26 Spielern bestehen. Weil sich Patrick Osterhage (VfL Bochum) verletzt abmeldete, wird statt eines Trios nur ein Duo frühzeitig in den Urlaub geschickt. Obwohl die Rollenverteilung feststeht, „kann man sich im Trainingslager immer empfehlen“, stellt Di Salvo klar. Er spüre keine Unzufriedenheit bei denjenigen, die dann abreisen müssen. Der U21-Coach, beim EM-Triumph vor zwei Jahren noch Co-Trainer von Stefan Kuntz, wollte aber „von Anfang an Klarheit“ schaffen: „Alle anderen Spieler wissen trotzdem genau, dass sie Gas geben müssen. Verletzungsbedingt etwa kann immer etwas passieren, deswegen ist es gut, mit mehr Spielern hier zu sein.“

Womöglich muss Di Salvo tatsächlich kurzfristig umplanen. Jordan Beyer, Innenverteidiger vom Premier-League-Aufsteiger FC Burnley, stand dem DFB-Nachwuchs am Montagabend beim 7:0-Testspielsieg gegen eine Südtirol-Auswahl nicht zur Verfügung. „Er hat sich verletzungsbedingt abgemeldet“, sagte der U21-Trainer: „Er hat eine alte Verletzung an der Plantarfaszie (Sehnenplatte an der Fußsohle; Anm. d. Red.). Damit war er vor der Sommerpause drei, vier Wochen ausgefallen.“ Eine MRT-Untersuchung lieferte keine entscheidenden Erkenntnisse. Das Training am Dienstag musste der 23-Jährige nach wenigen Minuten beim Aufwärmen abbrechen.

BVB-Profi Youssoufa Moukoko überzeugt im U21-Angriff

Der Ex-Gladbacher Beyer ist eine Stütze in der Abwehrzentrale der U21. Ob er bis zum EM-Auftakt gegen Israel am 22. Juni fit wird? Offen. Die Aussichten von Marton Dardai (Hertha BSC) und Maximilian Bauer (FC Augsburg) verbessern sich somit. Von den beiden Innenverteidigern galt einer als Streichkandidat. Wen es stattdessen trifft, ist unklar. In der Offensive könnte Faride Alidou (Eintracht Frankfurt) gestrichen werden.

Der Angriff zeigte sich mit sieben Toren gegen den qualitativ deutlich schwächeren Gegner bereits treffsicher. Vor allem Youssoufa Moukoko, der bei der vergangenen EM-Endrunde verletzt ohne Einsatz blieb, war in guter Verfassung – er traf doppelt und gab eine Vorlage. Dem 18 Jahre alten Stürmer von Borussia Dortmund reicht das aber nicht. „Ich hätte mehr Tore machen können, ich werde bis zur EM richtig in Form kommen“, sagte Moukoko.

Teamkollege Ansgar Knauff blieb glücklos, ließ ebenfalls Möglichkeiten liegen. „Beim Turnier werden wir in engen Spielen nicht viele Chancen bekommen. Dann ist es wichtig, sie zu nutzen“, betonte der Frankfurter Flügelstürmer gegenüber dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Sowohl Moukoko als auch Knauff können sich derweil sicher sein, zum 23-köpfigen Kader zu gehören, der am Freitag unter Ausschluss der Öffentlichkeit gegen EM-Teilnehmer Schweiz beim letzten Test vor der EM antritt.