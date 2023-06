So schlugen sich Gündogan und Co. in der vergangenen Premier-League-Saison

Die Saison der Premier League war wieder mal deutsch geprägt. Bei Manchester City ist Ilkay Gündogan zum unbestrittenen Führungsspieler aufgestiegen und half dem Klub zur Meisterschaft, dem Sieg im FA Cup und zum Champions-League-Triumph. Zwei Deutsche schafften mit Brighton & Hove sensationell den Europapokal-Einzug. Für einen Torwart erwies sich ein vermeintlicher Karriere-Rückschritt als goldrichtige Entscheidung.

Die Saisonnoten der deutschen Profis in der Premier League

Ilkay Gündogan (32 Jahre alt/Manchester City) – Note 1: Ist seit dieser Saison Kapitän in der möglicherweise besten Mannschaft der Welt und füllt diese Rolle angemessen. Ist unbestrittener Führungsspieler, der in entscheidenden Spielen vorangeht. Mit wichtigen Toren auf dem Weg zur fünften Meisterschaft in sechs Jahren und beiden Treffern beim 2:1-Sieg im Finale des FA Cups gegen Manchester United. Krönte seine Karriere mit dem Gewinn der Champions League – und verabschiedet sich nun eventuell aus Manchester. Sein Vertrag läuft aus, die Interessenten stehen Schlange.

Kai Havertz (23/FC Chelsea) – Note 4: Stammspieler im Chelsea-Sturm, konnte die Katastrophen-Saison der Londoner allerdings nicht verhindern. Sieben Treffer in 35 Liga-Einsätzen sind eine magere Bilanz. Könnte den Verein verlassen und wird in Erinnerung bleiben als Schütze des Siegtreffers im Champions-League-Finale 2021 – aber auch als jemand, der die Erwartungen nie voll erfüllen konnte.

Armel Bella-Kotchap (21/FC Southampton) – Note 3: Hat einen bemerkenswerten Aufschwung erlebt. Kam vor der Saison vom VfL Bochum, eroberte einen Stammplatz bei Southampton und spielte sich ins deutsche WM-Aufgebot. Lernte aber auch, wie unbarmherzig die Premier League ist. Vor allem nach der WM-Pause immer wieder verletzt. Stieg mit Southampton ab, darf aber auf einen Verbleib in einer internationalen Spitzenliga hoffen. Mehrere Klubs sind offenbar am robusten Innenverteidiger interessiert.

Vitaly Janelt (25/FC Brentford) – Note 2: Wegen der großen Konkurrenz im Mittelfeld des Londoner Stadtteil-Klubs nicht immer gesetzt, trotzdem mit einer starken Saison. Vor zweieinhalb Jahren noch Joker beim VfL Bochum, mittlerweile längst etablierter Premier-League-Profi.

Kevin Schade (21/FC Brentford) – Note 4: Kam im Winter leihweise aus Freiburg und soll dauerhaft verpflichtet werden, für angeblich mehr als 25 Millionen Euro. Erlebte einen langsamen Start mit sieben Startelf-Einsätzen in der zweiten Saisonhälfte und ohne Tor. Trainer Thomas Frank sieht in Schade einen Mann für die Zukunft. Dürfte künftig mehr Spielzeit bekommen, weil Torjäger Ivan Toney wegen Verstößen gegen Wettspiel-Regeln bis Januar gesperrt ist.

Robin Koch (26/Leeds United) – Note 5: Spielte seine dritte Saison in Leeds, die erste, in der er von Verletzungen verschont blieb. Trotzdem eine Spielzeit zum Vergessen. Chef der durchlässigsten Abwehr der Premier League. Gegen Ende der Saison von Feuerwehrmann Sam Allardyce ins defensive Mittelfeld verschoben. Ohne Erfolg. Leeds stieg ab, Koch dürfte den Klub verlassen.

Thilo Kehrer (26/West Ham United) – Note 3: Schwierige Eingewöhnung nach seiner Ankunft aus Paris im Sommer, hat sich allerdings mittlerweile etabliert. Trainer David Moyes schätzt ihn wegen seiner Variabilität in der Abwehr. Spielte in dieser Saison auf fast allen Positionen in der Defensive. Darf sich neuerdings sogar Europapokal-Sieger nennen. Na gut: Europa-Conference-League-Sieger.

Groß überragt bei Brighton & Hove Albion

Bernd Leno (31/FC Fulham) – Note 2: Sein Wechsel vom großen FC Arsenal zum kleinen FC Fulham wirkte wie ein Karriereknick, war aber das Gegenteil. Hat beim Aufsteiger seine Form und sein Selbstvertrauen wiedergefunden und trug mit starken Leistungen dazu bei, dass der Klub aus dem Londoner Südwesten nie in Abstiegsnot geriet und zwischenzeitlich sogar um die internationalen Plätze mitspielte. Leno ist ein Beispiel dafür, dass ein Rückschritt manchmal eine goldene Entscheidung sein kann.

Pascal Groß (31/Brighton & Hove Albion) – Note 1: Seine sechste Saison in der Premier League war seine beste. Kam auf allen möglichen Positionen zum Einsatz, im defensiven und offensiven Mittelfeld, auf der rechten und linken Abwehrseite. Trug als zweitbester Torschütze hinter Weltmeister Alexis Mac Allister und als bester Vorbereiter dazu bei, dass Brighton in der kommenden Saison zum ersten Mal international vertreten ist, in der Europa League.

Deniz Undav (26/Brighton & Hove Albion) – Note 3: Ergänzungsspieler im Angriff von Brighton. Schwacher Start, gegen Ende der Saison aber deutlich verbessert und mit fünf Toren in den letzten Wochen der Spielzeit. Kann sich über einen Fan-Gesang zu seinen Ehren nach der Melodie von „Hey Baby!“ von DJ Ötzi freuen – und auf internationalen Fußball in der kommenden Saison.

Klopp muss sich wieder steigern

Stefan Ortega (30/Manchester City) – Note 2: Machte alle Spiele auf Manchester Citys Weg zum Gewinn des FA Cups. Das 2:1 im Finale gegen Manchester United in Wembley war ein Karrierehöhepunkt. Zeigte, dass er ein verlässlicher Vertreter für Stammtorwart Ederson sein kann. Mehr ist für Ortega in Citys Milliardentruppe nicht zu erwarten.

Loris Karius (29/Newcastle United) – Ohne Note: Stimmt, spielt ja auch noch in England. Beziehungsweise: spielt nicht. Bei Newcastle nur dritter Torwart und in der Liga ohne Einsatz. Kam dafür durch eine Verkettung kurioser Umstände im Ligapokal-Finale gegen Manchester United zum Einsatz. Trotz 0:2-Niederlage mit einer passablen Leistung.

Jürgen Klopp (55/FC Liverpool) – Note 4: Ist mit Liverpool abgestürzt nach Jahren als Manchester-City-Jäger und dem nur knapp verpassten Vierfach-Triumph in der vergangenen Saison. Trotzdem weiterhin Held von Anfield und mit einem ordentlichen Saison-Endspurt. Muss zusammen mit Jörg Schmadtke den Umbruch bei Liverpool stemmen.