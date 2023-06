Nur Thiaw betreibt gegen Polen Eigenwerbung - Dreimal Note 5

EM-Qualifikation kompakt

Frankreich und England geben sich keine Blöße – Kuntz holt Last-Minute-Sieg mit der Türkei

Die französische Nationalmannschaft bleibt auf dem Weg zur Europameisterschaft 2024 in Deutschland ohne Punktverlust, besiegte am Freitagabend auch Gibraltar klar. England setzte sich in Malta ebenso souverän durch. Die Türkei wendete in Lettland einen Patzer ab. Der Überblick.