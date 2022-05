Notizen auf Pizza-Kartons und verschobener Renten-Eintritt: Béla Réthy über 30 Jahre als Fußball-Kommentator

Am Samstag wird Béla Réthy ein letzes Mal für das ZDF ein Finale in der Champions League kommentieren. Vor dem Duell zwischen Liverpool und Real Madrid sprach der 65-Jährige im RND-Interview über die prägendsten Momente seiner TV-Karriere.

Béla Réthy kommentierte von 1996 bis 2018 alle vom ZDF übertragenen Endspiele der Welt- und Europameisterschaften sowie in der Champions League. Das Spiel zwischen Liverpool und Real Madrid am Samstag (21.00 Uhr) wird ist sein sechstes und letztes Finale der Königsklasse im ZDF. Nach der Weltmeisterschaft Ende des Jahres in Katar (ab 21. November) geht er nach mehr als 35 Jahren beim Zweiten in den Ruhestand.

Herr Réthy, nach rund 30 Jahren als Kommentator wird das Champions-League-Finale zwischen dem FC Liverpool und Real Madrid Ihr letztes Endspiel am Mikrofon, weil Sie Ende des Jahres beim ZDF in Rente gehen. Kriecht bereits Wehmut in Ihnen hoch?