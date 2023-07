375 Wettregel-Verstöße: FA klagt nächsten Profi an

Keine Spielerin aus dem Osten dabei

Eine erfahrene Kapitänin und elf WM-Neulinge: Die deutschen Fußballfrauen in Zahlen

Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft will bei der WM in Australien und Neuseeland möglichst weit kommen. Aber wer sind die Spielerinnen eigentlich? Woher kommen sie, bei welchen Vereinen spielen sie, wer ist am torgefährlichsten – und wie sieht es mit der WM-Erfahrung aus? Ein Blick in die Statistiken.