Nowitzki: Deutschland kann „mit den besten Ländern der Welt mitspielen“

Kultur leben - Newsletter der KN mit Tipps und Terminen am 3. August

Matsch gehört in Wacken ja irgendwie dazu. Und kann doch einen echten Metalhead nicht erschüttern. Aber so viel ... Wir bleiben trotzdem am Ball, bis nach Iron Maiden am Freitag Heaven Shall Burn mit Two Steps From Hell am Sonnabend Schlussakzente setzen. Das Wetter war dieser Tage auch beim SHMF eine Herausforderung - aber die Harry Potter-Filmkonzerte laufen Freitag und Sonnabend ja unter Dach. Und Museen, Bücher und gute Filme sind eh wetterunabhängig.