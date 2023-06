Nach Abstieg mit Bielefeld: Hack wechselt zu Gladbach

Arminia Bielefeld verliert nach dem Abstieg in die 3. Liga einen Leistungsträger in der Offensive. Robin Hack spielt künftig für Borussia Mönchengladbach in der Bundesliga, erhält dort einen Vertrag bis 2027. Das teilten beide Vereine am Montag mit.

„Robin Hack ist ein dynamischer und torgefährlicher Offensivspieler, der bereits über eine Menge Erst- und Zweitligaerfahrung verfügt“, sagt Gladbachs Geschäftsführer Sport, Roland Virkus. „Seine persönliche Entwicklung in den vergangenen Jahren war gut und wir sehen noch viel Potenzial in ihm. Daher freut es uns, dass er sich für Borussia entschieden hat.“ Auch der frühere U21-Nationalspieler selbst ließ sich in der Pressemitteilung zitieren: „Ich freue mich extrem, hier zu sein. Ich kann es kaum erwarten, im Borussia-Park aufzulaufen und mit den Fans Siege zu feiern“

Robin Hack: Treffsicherster Bielefeld-Profi der abgelaufenen Saison

Hack hatte mit Bielefeld zuletzt in der Relegation den Klassenerhalt in der 2. Bundesliga verpasst. Nach zwei Pleiten gegen den Drittliga-Dritten SV Wehen Wiesbaden (0:4, 1:2) stiegen die Ostwestfalen zum zweiten Mal in Serie ab. Hack war im August 2021 vom 1. FC Nürnberg zur Arminia gewechselt und gehörte dort zum absoluten Stammpersonal. In 68 Pflichtspielen gelangen dem 24-Jährigen elf Tore und zwölf Vorlagen. Besonders in der vergangenen Saison lieferte der Offensivmann ein beachtliches Bewerbungsschreiben ab, stellte trotz des Abstiegs mit zehn Treffern den torgefährlichsten Profi im Bielefelder Kader.