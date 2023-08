Offiziell: Torwart-Legende Buffon gibt Karriereende bekannt

Eine Welt-Karriere hat ein Ende gefunden: Weltklasse-Torhüter Gianluigi Buffon hat das Ende seiner aktiven Laufbahn bekannt gegeben. Wie der Italiener am Mittwoch via Social Media mitteilte, hängt er seine Fußball-Schuhe im Alter von 45 Jahren an den Nagel, obwohl er bei seinem Klub Parma Calcio noch einen Vertrag bis 2024 besessen hatte.

In Zukunft könnte der 176-malige italienische Nationalspieler einen Job bei der Nationalmannschaft übernehmen. Berichten zufolge winkt dem Weltmeister von 2006 künftig ein Job als Delegationschef. Jene Aufgabe hatte zuletzt Gianluca Vialli ausgeübt, ehe der Ex-Profi Anfang 2023 wegen den Folgen einer Krebserkrankung starb.

Buffon war einer der besten Torhüter dieses Jahrtausends und krönte seine Karriere 2006 mit dem Gewinn des WM-Titels in Berlin. Der Schlussmann stand den Großteil seiner fast drei Jahrzehnte währenden Profikarriere bei Italiens Rekordmeister Juventus Turin unter Vertrag – mit den Norditalienern gewann er unter anderem zehnmal den Titel in der Serie A und stand dreimal im Champions-League-Finale. Seit Sommer 2021 spielte er wieder für Parma, wo er in den 90er-Jahren seine Karriere begonnen hatte.