Ohne Füllkrug: Werder schießt vier Tore und hat neue Hoffnungsträger

Spätestens nach dem Anpfiff der Partie gegen Mainz 05 am Samstagnachmittag schien die Personalie Niclas Füllkrug bei Werder Bremen endgültig abgehakt. Nachdem der Nationalspieler am Donnerstag zu Borussia Dortmund transferiert worden war, hatte mancher an der Weser Schlimmes befürchtet. Doch die Mannschaft trotzte allen Widrigkeiten, legte die beste Leistung der noch jungen Saison hin und fuhr nach zwei Niederlagen den ersten Sieg ein: 4:0 (1:0). Geschlossen hatte man den Verlust des Bundesliga-Torschützenkönigs der vergangenen Spielzeit aufgefangen - und zugleich noch den einen oder anderen neuen Hoffnungsträger aus dem Hut gezaubert.

„Wir sind nicht von einem einzigen Spieler abhängig. Es geht darum, die Dinge als Mannschaft gut zu machen. Das haben wir immer betont“, meinte Trainer Ole Werner nach dem Erfolg bei Sky und konnte durchweg zufrieden auf die vorherigen 90 Minuten zurückblicken. Füllkrugs Platz neben Marvin Ducksch nahm der im Sommer eher lautlos und ablösefrei von Fortuna Düsseldorf gekommene Dawid Kownacki ein - und spielte stark. Selbst als Ducksch und sein neuer Partner jeweils mit muskulären Problemen vom Feld mussten, kam es zu keinem Bruch im Werder-Spiel. Der Grund: Zwei weitere Gesichter, die an Füllkrug bislang nicht vorbeigekommen waren.

Eigengewächs Nick Woltemade, in der vergangenen Saison noch an die SV Elversberg ausgeliehen, und Justin Njinmah, in den vergangenen eineinhalb Jahren auf Leihbasis bei der Zweitvertretung des BVB unterwegs, erfüllten ihre Aufgaben an vorderster Front glänzend. Njinmah verbuchte gar eine Vorlage und traf selbst ins Schwarze. Füllkrug? War kein Thema mehr. Zumal mit dem von Eintracht Frankfurt verpflichteten Rafael Borré noch eine weitere Offensivkraft zur Verfügung steht. Am Samstag fehlte der Kolumbianer noch im Kader.

Mächtig was los also im Angriff der Bremer. Hinzu kommt ein Zusammenhalt, der durch Füllkrugs Weggang offenbar nochmal verstärkt wurde. „Die letzten Tage und Wochen waren für uns nicht einfach. Es war ein sehr emotionale Moment für uns alle. Wir haben uns vor dem Spiel gesagt, dass wir nun umso mehr als Mannschaft zusammenrücken müssen. Das haben wir getan“, meinte Ducksch.