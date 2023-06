Ohne Kimmich: Flick erklärt DFB-Plan gegen Kolumbien

Joshua Kimmich muss erstmals seit dem sportlich eher unbedeutenden WM-Test vor sieben Monaten im Oman (1:0) zu Beginn eines Länderspiels auf der Bank Platz nehmen. Der Mittelfeldstar des FC Bayern fehlt am Dienstagabend in Gelsenkirchen gegen Kolumbien in der Startelf von Hansi Flick. Unmittelbar vor dem Anpfiff der Partie erklärte der Bundestrainer nach den enttäuschenden Partien gegen die Ukraine (3:3) und in Polen (0:1) seinen Plan ohne den 28-Jährigen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Leon Goretzka soll den defensiveren Part nehmen, Ilkay Gündogan eher den offensiveren Part“, sagte Flick bei RTL mit Blick auf die Mittelfeld-Besetzung: „Im Ballbesitz brauchen wir im Mittelfeld nochmal jemanden, der sich unter Druck gut lösen kann. Das würde Jamal Musiala machen. Er würde also ein Stück zurück gehen und Leon Goretzka unterstützen.“ Die zentrale Rolle dürfte aber vor allem Gündogan zufallen. Der Stratege von Manchester City hatte nach dem Champions-League-Triumph mit seinem Klub in den vergangenen beiden DFB-Auftritten noch gefehlt und steht nun wie vom Bundestrainer angekündigt in der Anfangsformation. Der 32-Jährige trägt beim Spiel in seiner Geburtsstadt auch die Kapitänsbinde.

Insgesamt nimmt Flick in seiner Startelf im Vergleich zum Spiel in Polen am vergangenen Freitag fünf nominelle Veränderungen vor. Neben Kimmich bleiben Thilo Kehrer, Florian Wirtz, Jonas Hofmann und Benjamin Henrichs zunächst außen vor. Robin Gosens, Goretzka, Leroy Sané und Marius Wolf dürfen neben Gündogan ebenfalls von Beginn an ran. In der Defensive setzt Flick erneut auf eine Dreierkette, die dieses Mal von Malick Thiaw, Emre Can und Antonio Rüdiger gebildet wird.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Flick, der zuletzt stark in die Kritik geraten war, will bei der nächsten DFB-Maßnahme im kommenden September noch mehr auf Spieler setzen, die dann auch im Kader für die Heim-EM 2024 eine Rollen spielen dürften. Am 9.September geht es in Wolfsburg gegen WM-Schreck Japan, drei tage später in Dortmund gegen Vizeweltmeister Frankreich.