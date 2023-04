﻿Sinkt der Kahn?

Die Schatten von Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge liegen immer noch über der Säbener Straße. Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic haben aktuell große Schwierigkeiten, an den Erfolg der Managementvorväter anzuknüpfen. Warum ist das so?

Das Spiel lief nur noch wenige Minuten, die Sache war gelaufen. Und doch erhielten die Bosse des FC Bayern München kurz vor Ende der Partie gegen Manchester City noch einen besonders schmerzhaften Stich ins Herz. Die Botschaft der treusten Fans des größten und mit Abstand erfolgreichsten deutschen Fußballklubs, die in der Südkurve der Allianz-Arena stehen, dürfte den Verantwortlichen am Mittwoch noch mehr Magenschmerzen bereiten als das Ausscheiden aus der Champions League selbst, mit dem man sich schon vor Wochenfrist nach dem 0:3 im Hinspiel hatte innerlich abfinden müssen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Während die Mannschaft nach dem ordentlichen, aber letztlich nicht ausreichenden 1:1 von den Fans aus der höchsten Europäischen Spielklasse verabschiedet wurde, konnte sie wie auch die Chefs von der Tribüne aus auf einem Banner am Zaun der Kurve rot auf weiß lesen: „Ziele dürfen verfehlt werden – Werte des Vereins nicht! Führungspolitik hinterfragen!“

Ein deftiger Denkzettel für Vorstandsboss und Ex-Nationaltorhüter Oliver Kahn und Sportvorstand Hasan Salihamidzic, von allen seit seinen Spielerzeiten nur Brazzo gerufen. In einem anderen Block wurde ein Plakat hochgehalten mit dem Text: „Brazzo + Kahn: Helden von einst, Pfeifen von heute“.

„Ziele dürfen verfehlt werden, Werte des Vereins nicht! Führungspolitik hinterfragen!“: Die Fans des FC Bayern protestierten mit einem Banner gegen die Vereinsführung. © Quelle: Christian Kunz/dpa

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ein gnadenloser Kosmos

Der Bayern-Kosmos ist in vielerlei Hinsicht gnadenlos. Die Verantwortlichen machen seit Jahrzehnten einen regelrechten Kult aus dem Gewinnen. Erfolg, Platz eins, Sieg – kaum ein deutsches Unternehmen bemüht sich so konsequent darum, den Misserfolg auszumerzen und das Gewinnen selbst zum Erbgut des Vereins zu mystifizieren. In diesen Tagen kann die Republik staunend beobachten, wie sich eben jener so absolute Siegesanspruch umkehrt und gegen den Klub und seine Ziele richtet.

Es ist gerade vier Wochen her, da tauschte die Klubführung den Trainer Julian Nagelsmann aus. Zwar war der Klub zu diesem Zeitpunkt gerade ins Viertelfinale der Champions League eingezogen, führte die Bundesliga-Tabelle an und war auch im DFB-Pokal noch nicht ausgeschieden. Dennoch sahen Kahn und Salihamidzic die „Ziele in dieser Saison infrage gestellt“ – und sich zum Handeln gezwungen.

Doch der allzu ehrgeizige Schachzug des präventiven Trainerwechsels von Kahn und Co. ging nach hinten los. Mit dem neuen Coach wurden nicht die Torchancen größer, sondern vor allem das Chaos. Die Gewinnergen-Bayern schieden in wenigen Wochen aus dem Pokal aus, ließen Punkte in der Meisterschaft – und mussten sich nun auch noch aus der Champions League kicken lassen. Der Traum vom Triple, also allen drei Pokalen der Saison, ist ausgeträumt. Die Ziele stehen nicht mehr infrage. Sie wurden krachend verfehlt.

Es dauerte nur wenige Stunden nach dem Ausscheiden gegen Manchester City, da bekam Klubchef Kahn eine Ahnung von der Gnadenlosigkeit, mit der in München in Verlierer und Gewinner eingeteilt wird. Der norwegische und gut informierte TV-Experte Jan Aage Fjörtoft erklärte, es stehe eine Ablösung des Vorstandsvorsitzenden bevor. Es gebe „einen laufenden Prozess“ und sei nur „eine Frage der Zeit“, bis Kahn seines Amtes enthoben werde, schrieb Fjörtoft bei Twitter.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Kahns Vertrag läuft bis 31. Dezember 2024, als möglicher Interimskandidat gilt Präsident Herbert Hainer, ein Vertrauter von Uli Hoeneß, dem Mister FC Bayern. Der langjährige Manager und ehemalige Präsident fungiert aktuell noch als Aufsichtsratsmitglied und Ehrenpräsident bei den Münchnern – mit mehr Einfluss, als vielen lieb sein dürfte. „Sogar ein Comeback von Uli Hoeneß wurde diskutiert“, schrieb Fjörtoft.

Vom Langzeitprojekt zum Kurzzeittrainer: Julian Nagelsmann musste schon nach anderthalb Jahren wieder gehen. © Quelle: Federico Gambarini/dpa

Eigenartig und besessen

Oliver Kahn war viele Jahre Kapitän der Bayern- und der Nationalelf. Er ist Vizeweltmeister, sammelte Titel und Auszeichnungen, galt jahrelang als bester Torwart der Welt. Immer etwas eigenartig, zu verbissen, besessen. Aber immer bis in die Haarspitzen motiviert, immer an sich glaubend. Und an den Sieg. Weiter, immer weiter – das ist der Satz, der von ihm hängen geblieben ist. Kahn erhielt den Spitznamen Titan, weil eine Zeit lang alles und alle an seinem Ehrgeiz abprallten.

Seit Oliver Kahn im Sommer 2021 den langjährigen Vorstandsvorsitzenden Karl-Heinz Rummenigge beerbt hat, veränderte er die FC Bayern München AG auf unerwartete Weise. Mit einem ganz anderen Ansatz, einem anderen Führungsstil. Mehr Kalkül als Herz. Mehr Ratio als Emotion. Weniger bayerische Folklore und Bauchgefühl, mehr Konzepte, Strategien, Buzzwords.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

So extrovertiert, wie sich Kahn während seiner Karriere auf und außerhalb des Platzes gebar, so introvertiert sieht der 53-Jährige die Aufgabe seines Jobs bei Bayern. Er wirkt mehr nach innen. Kahn hat sich dafür bewusst neu erfunden. Seine Karriere nach der Karriere folgte ab 2008 einem strukturierten Plan. Er arbeitete zunächst als Unternehmer, Key-Speaker sowie TV-Experte. Nebenbei absolvierte er ein Studium in Salzburg, erwarb 2011 einen MBA in General Management, außerdem studierte er an der Harvard Business School und der Stanford University Graduate School of Business.

Kahn wollte sich weiterbilden, breit aufstellen – unter anderem als Mitbegründer der weltweit agierenden Firma Goalplay sowie Initiator und Namensgeber der Oliver Kahn Stiftung zur Förderung von Bildungszentren für sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche. Nach einer anderthalbjährigen Einarbeitungszeit unter Rummenigge zweifelte kaum jemand in München daran, dass Kahn – akzeptiert, aber nie hofiert von Hoeneß – durch seine Wandlung zum Businessmann prädestiniert war für den Job an vorderster Front.

Doch der Wind hat sich gedreht. Mittlerweile lautet eine der Kernfragen, die man sich in den Fluren des Vereinsgebäudes zuraunt: Passt die Kombination Kahn/Salihamidzic? Hier der eher autoritäre Boss Kahn, der den Verein wie ein CEO führt und vorgibt, stets das Große und Ganze im Blick haben zu müssen – möglichst ohne Emotion in der Rhetorik. Dort der umgängliche Salihamidzic, der nah an der Mannschaft sein will und den Spielerversteher gibt. Als einstiger Lehrling von Hoeneß, der ihn nach wie vor aus dem Hintergrund unterstützt und schützt, wirkt er oft eine Nummer kleiner. Die schützende Hand Ulis gibt immer noch Sicherheit.

Als Felix Nmechas Glaube zum Problem im deutschen Fußball wurde Felix Nmecha spielt für den VfL Wolfsburg und seit Kurzem für die deutsche Nationalelf. Doch für sich selbst hat er eine viel wichtigere Mission definiert: Er will die Bibel unter die Menschen bringen. Mit der Regenbogenbinde hadert er – nicht nur deshalb ist die Causa für Verein und Verband heikel. Mit Plus lesen

Das legendäre Duo Hoeneß/Rummenigge harmonierte deshalb, weil die Antipoden doch zusammenpassten. Zwei Alphatiere, die so unterschiedlich agierten, dass das Ergebnis ihres Wirkens dem Verein in den allermeisten Fällen am Ende nutzte. Aus Reibung entstand Energie, aus unterschiedlichen Meinungen oft das bestmögliche Ergebnis für den FC Bayern.

In der Hochphase wirkte auf seine spezielle Art und Weise noch Vereinslegende Franz Beckenbauer, meist als Präsident, in den 1990er-Jahren zweimal als Aushilfstrainer. Auch wenn der Kaiser nicht immer auf Kurs lag mit den Sponsoren und anderen Zwängen, die der Verein so hat, konnte „der Franz“ mit seinem Charme und seiner Nonchalance so manches Problem, so manche Krise lächelnd wegmoderieren. Das Triumvirat nannte man in München respektvoll in einem Atemzug „Ulikallefranz“.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Mia-san-nimmer-mia-Debatte

Das ist lange her. Die Erben dieser Ära sind immer noch auf der Suche nach sich selbst und ihrem Weg. Dass dabei das familiäre Klima des Klubs Kratzer bekommen hat, kritisierte zuletzt Ex-Bayern-Kapitän Lothar Matthäus. Bei einem gemeinsamen TV-Auftritt ging Kahn Anfang April in den verbalen Zweikampf mit Matthäus. Man hatte das Gefühl, dass die Reaktion Kahns so heftig ausfiel, weil sein ehemaliger Mitspieler den Finger genau in die Wunde getroffen hatte.

Dabei geht es neben der Mia-san-nimmer-mia-Debatte vordergründig um einige Managemententscheidungen, die sich als Fehler herausstellten. Dass man nach dem Wechsel von Rekordtorjäger Robert Lewandowski im vergangenen Sommer zum FC Barcelona darauf setzte, diesen Verlust auf viele Schultern und treffsichere Füße verteilen zu wollen, ging schief. Der traditionelle Mittelstürmerverein FC Bayern in der Tradition des legendären Gerd Müller, des Bombers der Nation, spielte plötzlich ohne echte Neun – so die klassische Rückennummer für die Position vor dem gegnerischen Tor. Für den Transfer von Liverpool-Star Sadio Mané wurde Salihamidzic zwar zunächst gelobt. Einziges Problem: Mané ist kein Mittelstürmer, der einst gefeierte Deal ist in der Wahrnehmung zum Showtransfer verkommen. Der wegen zu weniger Einsätze frustrierte Superstar verpasste nach einem verbalen Disput seinem Mitspieler Leroy Sané in Manchester eine dicke Lippe. Mané wurde hart sanktioniert: ein Spiel Suspendierung und die höchste Geldstrafe in der Geschichte des Vereins.

Ein weiterer Vorwurf an die Bosse: Zu oft überlassen sie die Außendarstellung dem Trainer. Über Monate seiner ersten Saison wurde der eloquente und nun geschasste Nagelsmann mit schwierigsten Themen (die Corona-Pandemie, die Wut der Fans über das Katar-Sponsoring) alleingelassen. Eine echte Feuertaufe.

Wie der FC Bayern wieder zum FC Hollywood geworden ist Von Gucci-Gnabry bis zum Kabineneklat im Viertelfinalhinspiel der Champions League bei Manchester City: Der FC Bayern München hat wieder Züge vom FC Hollywood. Nun wird auch noch Sadio Mané nach einer Auseinandersetzung mit Leroy Sané für ein Spiel suspendiert. Eine Analyse. Mit Plus lesen

Natürlich ist ein Bayern-Trainer immer auch der Außenminister seines Vereins, weil er bei drei Spielen in acht Tagen sechs Pressekonferenzen absolvieren muss. Doch wenn der Vorstand schweigt, fehlt die Leitlinie. Thomas Tuchel erlebte Ähnliches beim FC Chelsea, als es um den Ukraine-Krieg und den russischen Besitzer Roman Abramowitsch sowie die neuen Eigner aus den USA ging. Es ist jedoch die Aufgabe seiner Vorgesetzten, einem Trainer die Nebenkriegsschauplätze vom Hals zu halten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Nach seinen ersten Wochen an der Säbener Straße sprach Tuchel von „einem hochprofessionellen und sehr ruhigen Klub mit guten Kommunikationsprozessen und klaren Verantwortlichkeiten“. Es sei „gut was los“, merkte der 49-Jährige an, „aber im positiven Sinne“. In seinem Trainerteam und in der Kabine sei „der Fokus auf Sport gerichtet“, ergänzte Tuchel. Nur wenn dies kein frommer Wunsch bleibt, kann er mittelfristig Erfolg haben. Aus dem FC Hollywood, der eine nicht für möglich gehaltene Renaissance erlebt, müsste ein Klub werden, bei dem es zuvorderst um Titel und Tuchel und nicht um Temperamente und Eitelkeiten geht.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von GetPodcast, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

2012 war das letzte Jahr, als die Bayern am Saisonende ohne einen einzigen Titel dastanden. Borussia Dortmund wurde wie schon 2011 Meister und verpasste den Münchnern mit einem 5:2 im DFB-Pokal-Endspiel eine kräftige Klatsche. Auch diese glühende Backe wäre wieder abgekühlt, wenn eine Woche später das größte aller Saisonziele erreicht worden wäre. Nach dem „Finale dahoam“ gegen den FC Chelsea sollte der Champions-League-Pokal von der Allianz-Arena ins vereinseigene Museum umgebettet werden. Hätte, hätte, Fehlerkette. Man scheiterte dramatisch – im Elfmeterschießen. Koan Titel, dafür ein Begriff wie ein Schimpfwort: das Vizetriple. Das Erbgut, es schien sich zu verflüchtigen.

Wer muss als Nächstes gehen?

Nach eingehender Saisonanalyse musste damals der Sportdirektor Christian Nerlinger gehen, als Nachfolger wurde mit Matthias Sammer ein neuer, starker Mann installiert. Sammer, zuvor DFB-Sportdirektor, half vor allem dem nach dem Vizetriple 2012 angeschlagenen Jupp Heynckes, Brandherde zu löschen und durch seine polarisierende Art gewisse Themen vom Cheftrainer nicht nur fernzuhalten, sondern selbst zu setzen. Dies gelingt Salihamidzic nicht. Laut dem Fachmagazin „Kicker“ bliebe Nagelsmann bei einer erneuten titellosen Saison „nicht das einzige Opfer“.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lässt Kahn dann Sportvorstand Salihamidzic oder – als kleineres Opfer – Marco Neppe, den technischen Direktor, fallen? Stimmt der Aufsichtsrat einem derartigen Schwarzer-Peter-Spiel zu? Einer der Fürsprecher von Salihamidzic ist seit jeher Uli Hoeneß, als Ehrenpräsident Mitglied im Aufsichtsrat und immer noch Strippenzieher hinter den Kulissen. Als graue Eminenz vom Tegernsee, seinem Wohnsitz. Gut möglich, dass es am Ende Kahn ist, der die Turbulenzen nicht übersteht.