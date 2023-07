Zwischen Vorfreude und Problemen: Was Bach von Olympia 2024 in Paris erwartet

Seine letzten Olympischen Sommerspiele als IOC-Präsident sollen für Thomas Bach ein krönender Abschluss werden. Nach den aufgrund der Corona-Pandemie schwierigen Bedingungen bei den vergangenen Olympia-Auflagen hofft der 69-Jährige im kommenden Jahr in Paris auf ein Volksfest mit unzähligen sportlichen Höhepunkten. Doch es gibt auch einige Probleme - allen voran die noch ungeklärte Frage, ob russische Athleten starten dürfen und wie die Ukraine auf eine derartige Entscheidung reagieren könnte. Auf einem Medientermin in Hamburg blickte Bach auf die Spiele 2024 voraus.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Herr Bach, in gut einem Jahr starten die Olympischen Spiele in Paris. Mit welchen Erwartungen blicken Sie auf die letzten Sommerspiele Ihrer Amtszeit?

Thomas Bach (69): Die Erwartungen für Paris sind in jeder Hinsicht groß. Die Menschen wollen nach zwei Spielen unter Pandemiebedingungen wieder zusammenkommen und dieses Festival feiern. Es werden urbane und inklusive Olympische Spiele einer neuen Ära. Sie werden nicht wie ein Raumschiff landen und dann wieder weg sein. Sie sind schon jetzt Teil der französischen Gesellschaft. Zudem wird es in vielerlei Hinsicht eine nachhaltige Veranstaltung sein. 95 Prozent der Sportstätten sind vorhandene oder temporäre. Auch die CO2-Emissionen sollen verglichen mit dem durchschnittlichen Ausstoß bei den Spielen in Rio und London um die Hälfte reduziert werden.

Mischt sich in Ihre Vorfreude auch Sorge? Die französische Gesellschaft scheint gespalten wie nie. Zuletzt gab es wiederholt Ausschreitungen auf den Straßen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Organisatoren beobachten die Situation. Die sozialen Unruhen in Frankreich standen ja nicht im Zusammenhang mit den Spielen. Das OK hat von Beginn an die Gewerkschaften eingebunden. In einem Sozialpakt wurde festgelegt, dass die Spiele kein Bestandteil tarifpolitischer Auseinandersetzung sein werden.

Die Spannungen gehen weit über Tarifstreitigkeiten hinaus.

Natürlich spürt man die offenbar tiefer liegenden sozialen Spannungen in Frankreich, die zuletzt nicht das erste Mal eruptiert sind. Aber die Spiele stoßen vor Ort auf eine breite Zustimmung. Es ist nicht zu erkennen, dass die Spiele ein Ziel derartiger Aktionen werden.

Die Olympischen Sommerspiele in Paris finden vom 26. Juli bis zum 11. August 2024 statt. © Quelle: IMAGO/ABACAPRESS

Auch Klimaaktivisten machen mit Störungen von Großveranstaltungen immer wieder auf ihre Anliegen aufmerksam. Könnte das in Paris zu einem Problem werden?

Olympia wird aufgrund der weltweiten Aufmerksamkeit von vielen Interessengruppen als Kommunikationsplattform genutzt. Daher wird es auch dort die eine oder andere Kritik geben. Ich glaube aber, dass sich im kommenden Jahr auch bei manchen Klimaaktivisten die Erkenntnis durchsetzen wird, dass die Form der Störung ihrem Anliegen nicht unbedingt neue Unterstützer zutreibt. Ich hoffe, dass man die olympische Bewegung als Partner im Klimaschutz begreift. Der Sport mit seiner breiten Wirkung bietet sich dafür sehr gut an.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Weitaus greifbarer ist die Problematik rund um die ungeklärte Teilnahme von Sportlerinnen und Sportlern aus der Ukraine auf der einen sowie Russland und Belarus auf der anderen Seite. Zuletzt starteten einige Teilnehmer und Teilnehmerinnen aus letztgenannten Ländern bei internationalen Wettkämpfen als individuelle, neutrale Sportler.

Das ist natürlich keine einfache Situation. Von Russland werden wir beschimpft, das geht bis hin zu Nazi-Vorwürfen. Zugleich gibt es die Unzufriedenheit der ukrainischen Führung mit dieser Herangehensweise. Aber ich bin sehr zuversichtlich, dass wir die Probleme auf der Basis dessen, was derzeit bei Welt- und Europameisterschaften oder internationalen Wettbewerben geschieht, in Paris bewältigten und eine breite Beteiligung haben.

Mehr zum Thema Wegen des Angriffs auf die Ukraine IOC lädt Olympia-Komitees aus Russland und Belarus vorerst nicht für 2024 ein

Wie wird die Neutralität dieser Sportler und Sportlerinnen überprüft?

Die internationalen Sportverbände beauftragen in der Regel eine auf den Schutz der Integrität des Sports spezialisierte und vom Sport unabhängige Firma. Das Unternehmen nimmt diese Überprüfung vor und gibt sein Urteil an die internationalen Sportverbände. Das hat beispielsweise bei der Taekwondo-WM dazu geführt, dass zwei russische Olympiasieger von Tokio nicht zugelassen wurden. Es ist inzwischen ein eingespieltes Verfahren. Zudem können Sie sicher sein, dass auch die Ukraine hier einen großartigen Beitrag leistet, damit alle erdenklichen Informationen vorliegen.

Dennoch könnte die Ukraine im Falle der Zulassung solcher Starter und Starterinnen die Spiele in Paris boykottieren.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wir haben über deren Zulassung noch nicht entschieden. Ich bin der festen Überzeugung, dass den ukrainischen Athletinnen und Athleten die Chance gegeben wird, in Paris dabei zu sein und die Ukrainer stolz zu machen. Ich glaube nicht, dass man ihnen diesen Traum verwehren wird. Stellen Sie sich vor, wie Hunderttausende Menschen entlang der Seine und eine Milliarde Menschen an den Fernsehschirmen die ukrainische Mannschaft bei der Eröffnungsfeier bejubeln. Das ist ein Moment, den sich die Ukraine nicht entgehen lassen möchte.

„Ich bin der festen Überzeugung, dass den ukrainischen Athletinnen und Athleten die Chance gegeben wird, in Paris dabei zu sein.“ IOC-Präsident Thomas Bach

Wann wird das IOC über die etwaige Zulassung der individuellen, neutralen Athleten entscheiden?

Da möchte ich mich noch nicht festlegen. Wir wollen zunächst über einen längeren Zeitraum und in mehr Sportarten beobachten, wie sich alle Beteiligten an die strikten Konditionen halten. Das werden wir so lange wie es möglich und nötig ist tun. Bisher sehen wir einen respektvollen Umgang mit den Regeln.