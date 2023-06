Olympia in Gefahr: Was für die U21 gegen Tschechien auf dem Spiel steht

Der Start ist sportlich missglückt, nun braucht die deutsche U21-Nationalmannschaft ein Erfolgserlebnis. Bei der EM in Georgien und Rumänien gab es zum Auftakt am vergangenen Donnerstag trotz der zweiten Halbzeit in Überzahl und auch wegen zwei verschossener Elfmeter nur ein 1:1 gegen Israel. Das hatte sich das Team von Trainer Antonio Di Salvo anders vorgestellt. Der Rassismus-Eklat um die beiden Fehlschützen Youssoufa Moukoko und Jessic Ngankam überschattete das Ergebnis und die Vorbereitung auf das zweite Gruppenspiel gegen Tschechien am Sonntag (18 Uhr, Sat.1). Keine einfachen Umstände, um den „Fokus auf das Sportliche“ (Di Salvo) zu lenken.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die anstehende Partie gegen das Team mit dem kleinsten Turnier-Marktwert (20 Millionen Euro, zum Vergleich Deutschland: 124 Millionen Euro) kann für den DFB-Nachwuchs vorentscheidend sein, um die eigenen Ambitionen aufrechtzuerhalten. „Das große Ziel ist, uns für Olympia zu qualifizieren“, machte Di Salvo vor Turnierstart deutlich. Warum das früh in Gefahr ist, zeigt ein Blick darauf, wie es die europäischen Mannschaften zum Fußballturnier nach Paris schaffen können.

Viertelfinale oder Halbfinale – dann Playoff-Spiel?

Die drei besten Teams der EM schaffen den Sprung. Ein Finaleinzug genügt also in jedem Fall. Ab dann wird es kompliziert. Frankreich hat als Gastgeber der Sommerspiele 2024 sein Ticket bereits sicher. England kann sich nicht für Olympia qualifizieren, da es dort nur ein Team Großbritannien gibt – daher nehmen die „Three Lions“ nicht am Fußballturnier teil. So bleiben diese drei Szenarien:

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

England und Frankreich verpassen das Halbfinale: Die beiden Endspiel-Teilnehmer bekommen zwei der drei Plätze. Die beiden unterlegenen Teams der Vorschlussrunde spielen in einem Playoff-Spiel in Bukarest um das dritte verbleibende Olympia-Ticket.

England oder Frankreich kommen ins Halbfinale: Die Rechnung ist einfach – denn die drei übrigen drei Halbfinalisten qualifizieren sich für Paris 2024.

England und Frankreich schaffen den Sprung ins Halbfinale: Die beiden anderen Halbfinalisten können für Olympia im kommenden Jahr planen. Aber dann? Der dritte Platz geht an einen der vier gescheiterten Viertelfinalisten. Das Playoff-Match in Bukarest bestreiten die beiden der vier Teams, die in der Gruppenphase am besten abgeschnitten haben.

U21-Trainer: Wofür steht Di Salvo – und wie viel Kuntz steckt in ihm? Antonio Di Salvo ist doppelter Experte: für Nachwuchsfußballer und im Amt des Co-Trainers. Nach dem EM-Sieg 2021 beförderte der DFB den 44 Jahre alten Paderborner als Nachfolger von Stefan Kuntz zum Chef der U21. Ein Porträt. Mit Plus lesen

Genau an dieser Stelle wird es für Deutschland gegen Tschechien wichtig. Ein EM-Ausscheiden wäre zwar selbst bei einer Niederlage am Sonntag noch nicht fix. Aber: Selbst wenn Di Salvos Elf den Sprung ins Viertelfinale dann durch einen Sieg im abschließenden Vorrundenspiel am Mittwoch (18 Uhr, Sat.1) gegen England noch schaffen sollte, könnte eine Pleite gegen Tschechien schmerzhaft sein. Schließlich wäre die Teilnahme am notwendigen Playoff-Spiel eben abhängig von der Punktausbeute in der Gruppenphase. Anders formuliert: Es geht nicht allein darum, Zähler (und Tore) für das Weiterkommen zu sammeln, sondern auch, um möglichst erfolgreich einen der beiden ersten Plätze in Gruppe C zu erreichen. Nur dann wäre selbst beim möglichen Viertelfinal-Aus das große Ziel Olympia über Umwege noch möglich.