Olympiakos Piräus gegen SC Freiburg live im TV und Online-Stream sehen

Nach zwei Siegen zum Auftakt in der Bundesliga verlor der SC Freiburg zuletzt zwei Partien in Folge. Besonders die 0:5-Klatsche im Derby gegen den VfB Stuttgart schmerzte die Fans der Breisgauer. Zuletzt zeigte man gegen den BVB eine gute Partie, verlor dann aber in der Schlussphase, nachdem Nicolas Höfler mit der Roten Karte vom Platz gestellt wurde.

Kommt es jetzt zur Frustbewältigung in der Europa League? Am Donnerstag (21 Uhr) muss Freiburg bei Olympiakos Piräus antreten. International möchte der SC erneut eine erfolgreiche Saison spielen, nachdem die Mannschaft von Christian Streich in der letzten Europa-League-Saison immerhin ins Achtelfinale einziehen konnte. In der Vorrunde trafen die Freiburger bereits damals auf Piräus und gewannen in Griechenland mit 3:0. Im Rückspiel gab es ein 1:1.

Neben Piräus spielt Freiburg in der Vorrundengruppe A gegen West Ham und Backa Topala. Ein Weiterkommen erscheint durchaus realistisch, der SC gilt neben den Londonern als Favorit der Gruppe. Die große Unbekannte ist dagegen Backa Topala aus Serbien. Das Team konnte sich vergangene Saison hinter Roter Stern Belgrad die Vizemeisterschaft sichern und führt derzeit die Liga mit sechs Siegen und einem Unentschieden an.

Wie sehe ich das Spiel Olympiakos Piräus gegen SC Freiburg live im TV?

Das Europa-League-Spiel zwischen Olympiakos Piräus und SC Freiburg wird von RTL und RTL+ live und exklusiv ausgestrahlt. Die Übertragung beginnt am Donnerstag um 20.40 Uhr mit der Vorberichterstattung, Anpfiff im Karaiskakis-Stadion ist um 21 Uhr. Bei RTL kommentiert Marco Hagemann gemeinsam mit Steffen Freund. Kommentator bei RTL+ ist Oliver Seidler.

Wird Piräus gegen Freiburg live im Free-TV übertragen?

Ja! RTL besitzt die Exklusivrechte für die Übertragung der Europa-League-Partie zwischen Olympiakos Piräus und SC Freiburg und überträgt das Spiel im Free-TV.

Kann ich das Spiel zwischen Piräus und Freiburg im Livestream verfolgen?

Ja! Der Streamingdienst RTL+ zeigt die vollen 90 Minuten der Europa-League-Partie zwischen Olympiakos Piräus und SC Freiburg live. Dafür benötigt ihr allerdings ein kostenpflichtiges Abo.

Gibt es einen kostenlosen Livestream für Olympiakos gegen den SCF?

Das Internet bietet natürlich Alternativen, wenn du nicht für den Livestream für das Europa-League-Spiel zwischen Piräus und Freiburg bezahlen möchtest. Allerdings musst du dich auf eine schlechtere Bild- und Tonqualität, ausländische Kommentatoren und nervige Pop-ups einstellen. Außerdem bewegt man sich in einer rechtlichen Grauzone, weil die Legalität solcher Streams umstritten ist.